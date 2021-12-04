Aralıkta ulaşım ve ilaçlar pahalanıyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Uzmanlar nedenini açıkladı Kripto paralar resmen çakıldıUzmanlar nedenini açıkladı! Kripto paralar resmen çakıldı#Kripto Para Piyasası
Konum ve zaman verdiler 175 bin askerle saldıracaklar...Konum ve zaman verdiler! 175 bin askerle saldıracaklar...#RUSYA
Korkunç malikanenin gerçekleri... Epsteinin uşağı konuştu, mide bulandıran detaylar ortaya çıktıKorkunç malikanenin gerçekleri... Epstein'in uşağı konuştu, mide bulandıran detaylar ortaya çıktı#Ghislaine Maxwell
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açılışını yapacak Ülke ihtiyacının yüzde 40ını karşılayacakCumhurbaşkanı Erdoğan bugün açılışını yapacak! Ülke ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Rusya kırmızı çizgimiz demişti... Biden resti çekti: Putini durdurmak için...Rusya 'kırmızı çizgimiz' demişti... Biden resti çekti: Putin'i durdurmak için...#Biden
Burak Elmastan TFFye tepki İstifaya davet etmiyorum, bu bir mecburiyetBurak Elmas'tan TFF'ye tepki! "İstifaya davet etmiyorum, bu bir mecburiyet"#Galatasaray
2022de konut alacaklar dikkat İşte tahminler, en değerlenecek il ve ilçeler2022'de konut alacaklar dikkat! İşte tahminler, en değerlenecek il ve ilçeler#Konut Piyasası
Kışın en çok yakıştığı köy ve kasabalar… 12 şehirden birbirinden güzel 15 adresKışın en çok yakıştığı köy ve kasabalar… 12 şehirden birbirinden güzel 15 adres#Seyahat
Çaldıkları otomobille günlerdir geziyorlardı 3 çocuk yakalandıÇaldıkları otomobille günlerdir geziyorlardı! 3 çocuk yakalandı#Ordu
1 SORU 5 UZMAN | Bezini değiştirirken bebekten rıza alınmalı mı1 SORU 5 UZMAN | Bezini değiştirirken bebekten rıza alınmalı mı?#Çocuk Gelişimi
Mağdur olan kadın, zengin olsa da... Yargıtaydan nafaka kararıMağdur olan kadın, zengin olsa da... Yargıtay'dan nafaka kararı#Nafaka Kararı
Aldatmayı gizlemek istemiş: Bebeği aldırması için baskı yapıp para teklif etmişAldatmayı gizlemek istemiş: Bebeği aldırması için baskı yapıp para teklif etmiş#Tristan Thompson
Kızımız Mercan, Özgeye benziyorKızımız Mercan, Özge'ye benziyor!#Burak Yamantürk
Çocukluk aşkıÇocukluk aşkı!#Erdal Beşikçioğlu
Hazar Ergüçlü tektaşı taktıHazar Ergüçlü tektaşı taktı!#Hazar Ergüçlü
HABERLERAvrupa Haberleri

Aralıkta ulaşım ve ilaçlar pahalanıyor

#Almanya#Yeni Yıl Zamları#AVRUPADAN HABERLER
Aralıkta ulaşım ve ilaçlar pahalanıyor

Almanya şu günlerde sadece koronavirüs pandemisinin dördüncü ve belki de en ağır dalgasıyla boğuşurken bu ay içinde günlük hayatımızın pahalanmasına neden olan yeni zamlar iki kaş iki göz arasında uygulamaya konuluyor.

Haberin Devamı

Aralıkta ulaşım ve ilaçlar pahalanıyor
Kapıda bekleyen yeni zamlar özellikle demiryolu ulaşım ücretlerinin ve reçeteli ilaçlar için sigortalılardan talep edilen katkı payının artmasına neden olacak. Şimdi ilk etapta ulaşım alanında yapılacak zamma göz atalım.

ŞEHİRLERARASI SEFERLERE YÜZDE 1.9 ZAM
Alman Demiryolu İşletmesi (DB) 12.12.2021’den itibaren sadece sefer planlarını değiştirmekle kalmayacak, bu tarihten itibaren demiryolu ulaşım fiyatlarını artıracak. Kış sefer planının uygulamaya gireceği günden itibaren şehirlerarası tren bilet fiyatları da yüzde 1.9 oranında zamlanacak. Süper indirimli (Super-Sparpreis) ve indirimli tren bileti (Sparpreis) fiyatlarında değişiklik yapılmazken bunlar daha önce olduğu gibi, 17.90 ve 21.50 eurodan satılacak. Flexipreis adlı esnek zaman kullanımlı tren biletleri ile sabit tren seferleri için satılan biletler ise ortalama yüzde 2.9 oranında, indirimli bilet alımını sağlayan yüzde 25. 50 ve 100’lük Bahncard‘lar da, yüzde 2.9 pahalanacak.

ŞEHİRİÇİ TREN SEFERLERİ DE PAHALANIYOR
Banliyö Tren İşletmeleri Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, şehiriçi demiryolu ulaşımı yüzde 1.7 oranında artarken, aylık ve tarifeli biletler ile tek yönlü biletler yüzde 1.9 zamlanacak. Zamlara gerekçe olarak artan işletme giderleri ve koronavirüse bağlı pandeminin ulaşım alanına yansıyan olumsuz etkileri gösterildi. Demiyolu işletmesindeki yetkililer, zamların enflasyon oranının altında kaldığını işaret ederken, DB’nın şehirlerarası ulaşım ağını genişletmek için daha çok sayıda ICE-Sprinter adlı hızlı trenleri sefere koymayı planladığı öğrenildi. DB’nın kış sefer planları, daha çok sayıda yurtdışı ve gece tren seferleri öngörüyor.

Haberin Devamı

İLAÇ ALIMINDA KATKI PAYI ARTIYOR
Hazır konu zamlardan açılmışken, bu ay zam görecek kalemlerin başında eczanede reçeteyle satılan ilaçlar geliyor. Zira 15.12.2021’den itibaren reçeteli ilaçlar için kesilen katkı payı, KDV hariç, ilaç başına 20 cent artırılacak. Alman Eczacılar Birliği yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, artırılan katkı payından elde edilmesi hedeflenen ek kaynak, ilaç sanayisindeki araştırma ve geliştirme çalışmalarının yanı sıra, nöbetçi eczane gibi sağlık hizmetlerinin finansmanında kullanılacağı açıklandı.
DEVAM EDECEK: Emekli aylıklarına 2022 için vaat edilen zam oranı neden düşürüldü?

KORONAVİRÜSE KARŞI AŞI
YAŞI 5’E Mİ DÜŞÜYOR
Ölümcül sağlık komplikasyonlarına yol açabilen koronavirüsüne karşı mücadelede ve ülke genelindeki aşılama stratejisinin belirlenmesinde önemli rol oynayan Federal Alman Aşı Komisyonu’nun, yıl sonuna kadar koronavirüse karşı aşılanma yaşının düşürülmesi yönünde tavsiye kararı vermesi bekleniyor. Buna göre 5 ile 12 yaş arasındaki çocukların da koronavirüse karşı aşılanması tavsiye edilecek. Avrupa İlaç Ajansı, sahibi Türk bilim insanları Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci’nin olduğu BioNTech şirketi tarafından geliştirilen ve piyasaya sürülen aşının geçen hafta 5-11 yaş arasındaki çocuklara aşılamaya resmen izin verirken, Federal Sağlık Bakanlığı görevini asaleten yürüten CDU’lu Jens Spahn, 20.12.2021 tarihinden itibaren 2.4 milyon doz BioNTech aşısının daha hazır hale getirileceğini açıkladı. Gelecek aylarda ise söz konusu aşının artarak üretilmeye ve aşılanmaya devam edeceği bildirildi.

Haberin Devamı


İNTERNETTE ÖZEL
BİLGİLERE SIKI KORUMA
İnternet ortamında kişiye özel bilgilerin korunması amacını taşıyan, kısa adı TTDSG olan Telekomünikasyon ve Telemedya’da Kişiye Ait Özel Bilgileri Koruma Kanunu 01.12.2021’de yürürlüğe girdi. Almanya söz konusu kanunun yürürlüğe koymakla, DSGVO adlı aynı içerikli Avrupa Birliği Yönetmeliğini ve ePrivacy Yönergesini hayata geçirmiş oldu.
TTDSG kanunu, bundan böyle internet ortamında kişilerin kendilerine ait özel bilgilerin ne şekilde kullanıldığına ve kaydedildiğine ilişkin sorgulamaları kolaylaştıracak. Diğer bir ifadeyle kişiye ait dijital mirası daha sıkı bir şekilde güvence altına alınaca bundan böyle. Söz konusu kanunun pratikteki uygulaması şöyle olacak: akıllı cep telefonu kullanıcısı, kendisine ait sanal ortamdaki kişisel bilgilere tek bir kanaldan ulaşabilecek ve bu bilgilerin akıbetinin ne olacağına kendisi karar verebilecek. Kanunun öngördüğü diğer husus ise, internet kullanıcıları ziyaret ettikleri sanal sitelerin, siteye ulaşımı kolaylaştırma amacıyla otomatik gönderilen çerezleri (cookies) göndermeden önce kullanıcıdan bunun için onay almak zorunda olmalarıdır.

Haberin Devamı


CEP TELEFONU SÖZLEŞMELERİ
OTOMATİK UZATILAMAYACAK
Bu ay Almanya’da yürürlüğe giren yeni Telekomünikasyon Kanunu, telefon, internet ve cep telefonu sözleşmesi sahiplerinin tüketici haklarının daha çok korunmasını amaçlıyor. Buna göre, örneğin cep telefonu sözleşmelerinin geçerlilik süresi şimdiye kadar olduğu gibi yine 24 ay olabilecek, ancak süre bitiminde kullanıcı tarafından sözleşme feshedilmemesi halinde, en erken 12 ay sonra fesih hakkı tanıyan sözleşme uzatımına izin verilmeyecek.

FESİH SÜRESİ BİR AYA DÜŞÜYOR
Diğer bir ifadeyle, cep telefonu sözleşmesinin 24 aylık geçerlilik süresinin bitiminde, sözleşmenin ne uzatılması ne de fesihine karar veren cep telefonu kullanıcıları, sözleşmelerini 24 aydan sonra bir aylık süreyle fesih edebilecekler. Bunun yanı sıra, sözleşmeye ilişkin detaylar, yazılı olarak ibraz edilip ve kullanıcı tarafından onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacak. Böylece, telefon başında sözlü olarak yapılan sözleşme onayları tarihe kavuşacak.

Haberin Devamı

HIZLI İNTERNET ERİŞİMİ
Aynı kanuna göre ayrıca, telekomünikasyon şirketlerine, müşterilerini yılda bir kez olmak üzere en uygun cep telefonu tarifesi hakkında bilgilendirme zorunluluğu getirildi. Yeni Telekomünikasyon Kanunu ile birlikte Almanya’da yaşayan internet kullanıcıları, hızlı internet erişimine sahip olma hakkına kavuşacak. İnternet sunucuları, sözleşmede vaat edilen erişim hızını müşterilerine sunamadıkları takdirde, kullanıcılara, interneti kullanım ücretinde indirime gitme hakkına sahip olacaklar.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Yeni Yıl Zamları#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

#Koronavirüs
Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı

Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı!

#Ünlülerin Nikah Fotoğrafları
Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları

Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları!

#Will Smith