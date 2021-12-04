Aralıkta ulaşım ve ilaçlar pahalanıyor

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Kapıda bekleyen yeni zamlar özellikle demiryolu ulaşım ücretlerinin ve reçeteli ilaçlar için sigortalılardan talep edilen katkı payının artmasına neden olacak. Şimdi ilk etapta ulaşım alanında yapılacak zamma göz atalım.

ŞEHİRLERARASI SEFERLERE YÜZDE 1.9 ZAM

Alman Demiryolu İşletmesi (DB) 12.12.2021’den itibaren sadece sefer planlarını değiştirmekle kalmayacak, bu tarihten itibaren demiryolu ulaşım fiyatlarını artıracak. Kış sefer planının uygulamaya gireceği günden itibaren şehirlerarası tren bilet fiyatları da yüzde 1.9 oranında zamlanacak. Süper indirimli (Super-Sparpreis) ve indirimli tren bileti (Sparpreis) fiyatlarında değişiklik yapılmazken bunlar daha önce olduğu gibi, 17.90 ve 21.50 eurodan satılacak. Flexipreis adlı esnek zaman kullanımlı tren biletleri ile sabit tren seferleri için satılan biletler ise ortalama yüzde 2.9 oranında, indirimli bilet alımını sağlayan yüzde 25. 50 ve 100’lük Bahncard‘lar da, yüzde 2.9 pahalanacak.

ŞEHİRİÇİ TREN SEFERLERİ DE PAHALANIYOR

Banliyö Tren İşletmeleri Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, şehiriçi demiryolu ulaşımı yüzde 1.7 oranında artarken, aylık ve tarifeli biletler ile tek yönlü biletler yüzde 1.9 zamlanacak. Zamlara gerekçe olarak artan işletme giderleri ve koronavirüse bağlı pandeminin ulaşım alanına yansıyan olumsuz etkileri gösterildi. Demiyolu işletmesindeki yetkililer, zamların enflasyon oranının altında kaldığını işaret ederken, DB’nın şehirlerarası ulaşım ağını genişletmek için daha çok sayıda ICE-Sprinter adlı hızlı trenleri sefere koymayı planladığı öğrenildi. DB’nın kış sefer planları, daha çok sayıda yurtdışı ve gece tren seferleri öngörüyor.

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İLAÇ ALIMINDA KATKI PAYI ARTIYOR

Hazır konu zamlardan açılmışken, bu ay zam görecek kalemlerin başında eczanede reçeteyle satılan ilaçlar geliyor. Zira 15.12.2021’den itibaren reçeteli ilaçlar için kesilen katkı payı, KDV hariç, ilaç başına 20 cent artırılacak. Alman Eczacılar Birliği yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, artırılan katkı payından elde edilmesi hedeflenen ek kaynak, ilaç sanayisindeki araştırma ve geliştirme çalışmalarının yanı sıra, nöbetçi eczane gibi sağlık hizmetlerinin finansmanında kullanılacağı açıklandı.

DEVAM EDECEK: Emekli aylıklarına 2022 için vaat edilen zam oranı neden düşürüldü?

KORONAVİRÜSE KARŞI AŞI

YAŞI 5’E Mİ DÜŞÜYOR

Ölümcül sağlık komplikasyonlarına yol açabilen koronavirüsüne karşı mücadelede ve ülke genelindeki aşılama stratejisinin belirlenmesinde önemli rol oynayan Federal Alman Aşı Komisyonu’nun, yıl sonuna kadar koronavirüse karşı aşılanma yaşının düşürülmesi yönünde tavsiye kararı vermesi bekleniyor. Buna göre 5 ile 12 yaş arasındaki çocukların da koronavirüse karşı aşılanması tavsiye edilecek. Avrupa İlaç Ajansı, sahibi Türk bilim insanları Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci’nin olduğu BioNTech şirketi tarafından geliştirilen ve piyasaya sürülen aşının geçen hafta 5-11 yaş arasındaki çocuklara aşılamaya resmen izin verirken, Federal Sağlık Bakanlığı görevini asaleten yürüten CDU’lu Jens Spahn, 20.12.2021 tarihinden itibaren 2.4 milyon doz BioNTech aşısının daha hazır hale getirileceğini açıkladı. Gelecek aylarda ise söz konusu aşının artarak üretilmeye ve aşılanmaya devam edeceği bildirildi.

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İNTERNETTE ÖZEL

BİLGİLERE SIKI KORUMA

İnternet ortamında kişiye özel bilgilerin korunması amacını taşıyan, kısa adı TTDSG olan Telekomünikasyon ve Telemedya’da Kişiye Ait Özel Bilgileri Koruma Kanunu 01.12.2021’de yürürlüğe girdi. Almanya söz konusu kanunun yürürlüğe koymakla, DSGVO adlı aynı içerikli Avrupa Birliği Yönetmeliğini ve ePrivacy Yönergesini hayata geçirmiş oldu.

TTDSG kanunu, bundan böyle internet ortamında kişilerin kendilerine ait özel bilgilerin ne şekilde kullanıldığına ve kaydedildiğine ilişkin sorgulamaları kolaylaştıracak. Diğer bir ifadeyle kişiye ait dijital mirası daha sıkı bir şekilde güvence altına alınaca bundan böyle. Söz konusu kanunun pratikteki uygulaması şöyle olacak: akıllı cep telefonu kullanıcısı, kendisine ait sanal ortamdaki kişisel bilgilere tek bir kanaldan ulaşabilecek ve bu bilgilerin akıbetinin ne olacağına kendisi karar verebilecek. Kanunun öngördüğü diğer husus ise, internet kullanıcıları ziyaret ettikleri sanal sitelerin, siteye ulaşımı kolaylaştırma amacıyla otomatik gönderilen çerezleri (cookies) göndermeden önce kullanıcıdan bunun için onay almak zorunda olmalarıdır.

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CEP TELEFONU SÖZLEŞMELERİ

OTOMATİK UZATILAMAYACAK

Bu ay Almanya’da yürürlüğe giren yeni Telekomünikasyon Kanunu, telefon, internet ve cep telefonu sözleşmesi sahiplerinin tüketici haklarının daha çok korunmasını amaçlıyor. Buna göre, örneğin cep telefonu sözleşmelerinin geçerlilik süresi şimdiye kadar olduğu gibi yine 24 ay olabilecek, ancak süre bitiminde kullanıcı tarafından sözleşme feshedilmemesi halinde, en erken 12 ay sonra fesih hakkı tanıyan sözleşme uzatımına izin verilmeyecek.

FESİH SÜRESİ BİR AYA DÜŞÜYOR

Diğer bir ifadeyle, cep telefonu sözleşmesinin 24 aylık geçerlilik süresinin bitiminde, sözleşmenin ne uzatılması ne de fesihine karar veren cep telefonu kullanıcıları, sözleşmelerini 24 aydan sonra bir aylık süreyle fesih edebilecekler. Bunun yanı sıra, sözleşmeye ilişkin detaylar, yazılı olarak ibraz edilip ve kullanıcı tarafından onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacak. Böylece, telefon başında sözlü olarak yapılan sözleşme onayları tarihe kavuşacak.

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HIZLI İNTERNET ERİŞİMİ

Aynı kanuna göre ayrıca, telekomünikasyon şirketlerine, müşterilerini yılda bir kez olmak üzere en uygun cep telefonu tarifesi hakkında bilgilendirme zorunluluğu getirildi. Yeni Telekomünikasyon Kanunu ile birlikte Almanya’da yaşayan internet kullanıcıları, hızlı internet erişimine sahip olma hakkına kavuşacak. İnternet sunucuları, sözleşmede vaat edilen erişim hızını müşterilerine sunamadıkları takdirde, kullanıcılara, interneti kullanım ücretinde indirime gitme hakkına sahip olacaklar.