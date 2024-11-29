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Aralık’ta hayatınızda neler değişecek!

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#FRANKFURT-MANNHEIM HATTI#Berlin-Paris#Tren Hattı
Aralık’ta hayatınızda neler değişecek
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2024 11:17

Aralık ayında hem tren yolcularını hem de cep telefonu kullanıcılarını ilgilendiren önemli değişiklikler olacak. Trenlerden telefonlara, maaşlardan yılbaşı ağaçlarına kadar birçok yeni gelişmeyi sıraladık. İşte tüketicileri ilgilendiren yenilikler:

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TREN BİLET FİYATLARINDA ARTIŞ
15 Aralık’tan itibaren uzun mesafeli tren yolculuklarında bilet fiyatları artacak. Özellikle esnek bilet (Flexpreis) fiyatları ortalama yüzde 5.9 oranında zamlanacak. Ayrıca bu biletlerin kullanım başlangıç tarihine 7 gün kala yapılan iptaller için ücret talep edilecek. Ancak indirimli ve süper indirimli biletlerde fiyatlar sabit kalacak.

Aralık’ta hayatınızda neler değişecek
FRANKFURT-MANNHEIM HATTI
15 Temmuz’dan beri yenileme çalışmaları nedeniyle kapalı olan Frankfurt-Mannheim tren hattı (Riedbahn), 15 Aralık’ta yeniden hizmete giriyor. Bu tarihten itibaren bu güzergahtaki otobüs ve alternatif hat uygulamaları sona erecek.

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* Hamburg-Berlin arasında hızlı tren: Hamburg-Berlin arasında çalışan ICE trenlerinin 45 dakika süren Stendal güzergahı üzerinden yapılan dolaylı seferleri, 15 Aralık itibarıyla sona erecek. Yolcular artık bu güzergahta daha hızlı seyahat edebilecek.

* USB-C şarj kablolarına geçiş zorunlu: Cep telefonu, tablet ve diğer elektronik cihaz üreticileri, 28 Aralık 2024 tarihinden itibaren USB-C şarj kablosu standardına geçmek zorunda olacak. Bu düzenleme, cihazlar arasındaki uyumu artırmayı hedefliyor.

* Vergi muafiyeti artırılıyor: Aralık ayı maaş bordrolarında net maaşlarda artış görülebilir. Vergiye tabi olmayan gelir limiti, yıl başına kadar geriye dönük olarak 180 Euro artışla 11 bin 784 Euro’ya çıkarılıyor. Ayrıca çocuk vergi muafiyeti de 228 Euro artışla 6 bin 612 Euro’ya yükseltilecek.

* Yılbaşı ağaçları pahalandı: Bu yıl yılbaşı ağaçları geçen yıla göre biraz daha pahalı olacak. Ortalama Nordmann çamı fiyatı metre başına 22-30 Euro arasında değişiyor. Bu, geçen yıla göre metre başına yaklaşık 1 Euro’luk bir artışı ifade ediyor.

* Günler uzamaya başlıyor: 21 Aralık’ta yılın en kısa günü yaşanacak. Kış gün dönümünde güneş, yılın en alçak seviyesinden doğup batacak. Ancak 22 Aralık’tan itibaren günler tekrar uzamaya başlayacak.

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* Berlin-Paris direkt tren seferleri başlıyor: 16 Aralık itibarıyla Berlin’den Paris’e direkt tren seferleri başlıyor. Frankfurt, Karlsruhe ve Strazburg üzerinden yapılan bu yolculuk yaklaşık sekiz saat sürecek.

Aralık’ta hayatınızda neler değişecek


 

 

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#FRANKFURT-MANNHEIM HATTI#Berlin-Paris#Tren Hattı

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