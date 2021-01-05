Aralık ayı yardımları başlıyor

ARALIK ayı için işletme sahiplerine öncelikle avans ödenecek. Avans tutarı ise işletmelerin cirosuna ve çalıştırdığı personel sayısına göre değişecek. Tek kişilik işletmelere öncelikle 5 bin euro ödenecek. En yüksek avans miktarı ise 50 bin euro ile sınırlı olacak. İşletmelerin geçen yılın kasım ve aralık aylarındaki ciroları baz alınacak. 50 kişiye kadar personel istihdam eden işletmelere, sabit giderlerinin karşılanması amacıyla geçen yılki aynı sürede yaptıkları cironun yüzde 75’i ödenecek. 50’den fazla kişi istihdam eden işletmelere ise cirolarının yüzde 70’i yardım olarak verilecek. Yardım miktarının en üst sınırı ise 500 bin euro olarak belirlendi. Yardımlar için toplam 11 milyar euro bütçe ayıran hükümet şirketlerin ayakta durmasını amaçlıyor.

Başbakan Angela Merkel ve eyalet başbakanları 28 Ekim’de yaptıkları toplantıda ülkede kısmi kapanma kararı almışlardı. 2 Kasım’da uygulanmaya başlanan kararlar gereği lokantalar, kafeteryalar ve barlar masalara servis yapamadı, sinema, tiyatro, sergi, konser ve spor salonları da kapandı. Yüzme havuzları, sauna ve benzeri alanlar da faaliyetlerini tamamen durdurmuştu. Önce bir ay için düşünülen kısmi kapanma kararı, daha sonra uzatıldı. Aralık ayında ise marketler, eczaneler ve günlük zaruri ihtiyacı karşılayan işletmeler dışında tüm perakende satış mağazaları faaliyetlerini durdurdu.