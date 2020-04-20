Aralarına kara kedi girdi gerçek oldu! Efsane oyuncu evliliğini bitiriyordu

İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Francesco Totti’den ‘Kedi’ itirafı geldi. Totti, eşi Ilary Blasi’nin, Donna Paola ismini verdiği kedisi yüzünden zor günler geçirdiğini söyledi. Totti, “Eşim tüysüz bir kedi aldı ve ona Donna Paola adını verdi. Geceleri yatağımdan çıkmıyordu. Çok sevecen bir kediydi ama neredeyse eşimle ayrılmamıza neden olacaktı. Eşimle kedi yüzünden günlerce konuşmadım. Ama sonra kediye de aşık oldum” ifadelerini kullandı. 1993’te başlayan Roma serüvenini, 1 Temmuz 2017’de kariyerini noktalayan Totti, forma giydiği 24 yıla 6 kupa sığdırmasının yanı sıra 2006 yılında da İtalya Milli Takımı ile dünya kupasını kazanma başarısı gösterdi.

İtalya’da 2 kez yılın futbolcusu seçilen efsane futbolcu, 1 kez İtalya gol kralı unvanını elde etti.

Roma formasıyla 785 maça çıkan Totti, 307 gol atıp, 129 asist yaptı.

Profesyonel kariyerini Roma’da yönetici olarak sürdüren Francesco Totti, 17 Haziran 2019’da düzenlediği basın toplantısında uzun yıllar hizmet ettiği kulüpten ayrıldığını gözyaşlarıyla duyurmuştu.