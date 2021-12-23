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HABERLERAvrupa Haberleri

Araları açık mı?

#Almanya#Lothar Wieler#Karl Lauterbach
Araları açık mı

Almanya’da salgın başladığından bu yana tüm kamuoyunun yakından tanıdığı isim haline gelen Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler ile yeni göreve başlayan Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach’ın arasının açıldığı iddia edildi. Alman medyası, Lauterbach’ın, RKI Başkanı Wieler’den memnun olmadığını yazdı.

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ORTAK düzenlenen basın toplantısında Lauterbach’a, “Wieler’in arkasında mısınız?” sorusu yöneltildi. Bakan, “Öyle olmasaydı burada oturuyor olamazdı” cevabını verse de Lauterbach’ın, Wieler’den memnun olmadığı yorumlarına neden oldu. Bild gazetesi, Lauterbach ile Wieler arasındaki ilişkinin kısa bir süre sonra tamamen kopacağını iddia etti. Başbakan Olaf Scholz ile Wieler’in yıldızının da pek barışık olmadığı iddialar arasında. Sağlık Bakanı’nı rahatsız eden olayın ise salı günü Başbakanlık’ta yapılan korona zirvesinden kısa bir süre önce RKI Başkanı’nın çok sert tedbirler talep eden açıklaması oldu. Hükümetin Korona Danışma Konseyi hafta sonu bu konuyla ilgili rapor sunmuştu. RKI’nın bundan iki gün sonra böyle bir açıklama yapması rahatsızlık uyandırdı.

SPAHN’LA DA SORUN YAŞADI
Zirve öncesinde hükümet ve eyaletler ortak bir tasarı üzerinde anlaşmaya vardıktan sonra yapılan bu açıklamanın Sağlık Bakanı Lauterbach’ı ciddi şekilde rahatsız ettiği belirtiliyor. Kulis bilgilerine göre ise Sağlık Bakanı’nın geçtiğimiz günlerde yakın çevresine birçok kez Wieler’den duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği kaydedildi. Lauterbach’ın, RKI’nın tutumlarından dolayı kendisini ‘aldatılmış’ olarak gördüğünü çevresine söylediği iddia ediliyor. Wieler’in, Jens Spahn’ın Sağlık Bakanlığı döneminde de bir takım rahatsız edici durumları olduğuna dikkat çekiliyor. RKI Başkanı’nın birkaç kez Jens Spahn’ı es geçerek doğrudan eski Başbakan Angela Merkel’le görüştüğü kaydedildi.

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#Almanya#Lothar Wieler#Karl Lauterbach

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