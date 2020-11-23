‘Araçtan atladı’ dediği eşinin kuzeninden ilginç detay: Çantası hâlâ kolundaydı

OLAY, 11 Kasım’da Körkün Mahallesi’nde meydana geldi. Almanya’da yaşayan Süleyman ve Güllü D. çifti, bir süre önce memleketleri Gaziantep’e gitti. Çift, olay günü otomobille ilerlerken aralarında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Süleyman D., 4 çocuk annesi eşini, iddiaya göre, önce darp etti, ardından otomobilden attı. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan ve sorgulamasında tartıştıktan sonra şiddet uygulayınca eşinin otomobilden atlayarak intihar ettiğini ileri süren Süleyman D. ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.





'OTOMOBİLDEN ATLAMIŞ GİBİ DEĞİLDİ’

Güllü D.nin kuzeni Ahmet Kütükçü ise yaşananların ardından tesadüfen olay yerinden geçtiğini söyledi. İlk etapta kaza yaşandığını düşündüğünü anlatan Kütükçü, “Olay yerine gidince kuzenimin eşi Süleyman D.’yi gördüm. Oldukça soğukkanlı görünüyordu. Süleyman D., olay yerine gelen jandarma ekiplerine eşinin otomobilden atladığını söyledi. Kocası arabadan düştüğünü söylemişti ama üzerinde düştüğünü gösteren bir şey yoktu. Üzeri gayet temizdi. Arabadan aşağı atlayan insanda sürüklenme belirtisi olur. Hareket halindeki araçtan düşmüş gibi durmuyordu” dedi.

ÇANTASI HÂLÂ KOLUNDAYDI

Olay yerine geldiğinde Güllü D.’nin eşinin yanında bir kişinin daha olduğunu anlatan Ahmet Kütükçü, kuzeninin kafasından darbe aldığını söyledi. Kütükçü, kuzeninin çantasının hâlâ kolunda takılı olduğunu belirterek, “İlk gördüğümde yüzü kapalı olduğu için kuzenim olduğunu anlamadım. Bir kadının yoldayken yerde yattığını gördüm. Durup, ‘ambulansı aradınız mı?’ diye, sordum. Olay yerinde 2 kişi vardı, birisi kocası diğeri de genç birisiydi. Kafasından darbe almıştı, her yer kanlar içerisindeydi. Üzeri bile kirlenmemiş, çantası düşmemişti, hâlâ kolundaydı. Bir süre sonra ambulans geldi hastaneye kaldırıldı” diye konuştu.