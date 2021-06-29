Arabalı trenle 32 saatte Türkiye

UZUN saatler süren Sıla Yolu’nu direksiyon başında yorularak geçirmek istemeyen gurbetçiler, araçlarını vagonlara yükledikten sonra Türkiye’ye gidene kadar rahat ve konforlu şekilde seyahat edebiliyor. Avusturya Villach’tan Türkiye’ye yolculuğunda 1400 kilometre yol alan ‘Optima Ekspres’, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan güzergâhından Kapıkule Tren Garı’na ulaşıyor. Gümrükteki işlemlerin ardından Edirne merkezindeki Ayşekadın Garı’na varan trenin, kalkış ve varış noktası arası yaklaşık 32 saat sürüyor. Arabalı tren bilet fiyatları, yolcuların seçtiği vagon sistemine göre ve taşınacak aracın özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Yolcu sayısı ve araç yüksekliğine göre bilet fiyatları kişi başı 149 eurodan başlıyor. ÖNCEDEN YOLLAR KISA GELİYORDU

Almanya’dan yola çıkan 64 yaşındaki Ayşe Öztürk, arabalı treni tercih ederek yorulmadan konforlu şekilde seyahat ettiklerini söyledi. Treni daha çok yaşı ilerleyen gurbetçilerin tercih ettiğini belirten Öztürk, “Yaşlandığımız zaman treni tercih ettik. Çünkü önceden gençlik vardı, yollar bize kısa geliyordu. Şimdi arabalar yeni ama gençlik elden gitti. Bundan dolayı treni tercih ediyoruz. Yattığımız yerden rahat bir seyahatle geliyoruz” dedi. Avusturya’da yaşayan Gökhan Ergüven ise arabalı treni beğendiğini ve 8 yıldır Türkiye’ye trenle seyahat ettiğini söyledi. Trenle seyahatin birçok avantajlı olduğunu belirten Ergüven, “Trenle gelmek rahat oluyor. Yol güvenliği var. Rahat bir şekilde uyuyabiliyorsun. Her türlü yemek imkânı var. Bu yıl seyahatimiz birkaç aksaklık dolayısıyla uzadı ama yine de güzeldi” diye konuştu. Nuri Gül ise trenle seyahatin kendisi için kolaylık olduğunu Türkiye’ye vardıkları için çok mutlu olduklarını belirtti.