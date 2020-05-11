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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 11.05.2020 - 17:24,Son Güncelleme:

Apple mağazında kuyruk!

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Apple mağazında kuyruk!
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Almanya’da normalleşme süreci kapsamında bugün restoran, kafeler, dükkânlar ve alışveriş merkezleri gerekli hijyen kurallarına uyulması şartıyla yeniden açıldı.

ALMANYA’da bugün alışveriş merkezleri de kapılarını açtı. Birçok alışveriş merkezi önünde kısıtlı müşteri kuralı nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Berlin’de Apple mağazası korona krizinden sonra ilk kez açıldı ve müşteriler ateş ölçüldükten sonra içeri alındı. Sosyal mesafe kuralı nedeniyle çok az sayıda müşteri sırayla içeri bırakıldı. Maskesi olmayana maske verildi ve müşterilere online alışveriş yapmaları tavsiye edildi.

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