Apple mağazında kuyruk!

ALMANYA’da bugün alışveriş merkezleri de kapılarını açtı. Birçok alışveriş merkezi önünde kısıtlı müşteri kuralı nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Berlin’de Apple mağazası korona krizinden sonra ilk kez açıldı ve müşteriler ateş ölçüldükten sonra içeri alındı. Sosyal mesafe kuralı nedeniyle çok az sayıda müşteri sırayla içeri bırakıldı. Maskesi olmayana maske verildi ve müşterilere online alışveriş yapmaları tavsiye edildi.