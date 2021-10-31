Apple kuyruğunda bir ekonomi bakanı!

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BAKAN Altmaier, şehrin işlek caddesi Ku’damm üzerindeki AppStore’a giderek yeni çıkan Apple ürünlerini incelemek istedi. Ancak dükkânın önünde uzun kuyruk olduğunu görünce içeriye girebilmek için sıraya girdi ve beklemeye başladı. Bakanın fotoğrafını ise Berlinli genç girişimcilerden Türk genci Ömer İgaç çekti.