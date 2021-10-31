Apple kuyruğunda bir ekonomi bakanı!

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Almanya’da yeni koalisyon hükümeti kuruluncaya kadar Federal Ekonomi Bakanı olarak görev alacak olan CDU’lu Peter Altmaier, geçtiğimiz günlerde Berlin’de kuyrukta beklerken görüldü.
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BAKAN Altmaier, şehrin işlek caddesi Ku’damm üzerindeki AppStore’a giderek yeni çıkan Apple ürünlerini incelemek istedi. Ancak dükkânın önünde uzun kuyruk olduğunu görünce içeriye girebilmek için sıraya girdi ve beklemeye başladı. Bakanın fotoğrafını ise Berlinli genç girişimcilerden Türk genci Ömer İgaç çekti.
‘RANDEVUSU VAR DİYE DÜŞÜNDÜM’ Bakanın kuyruğa girdiğini görünce şaşırdığını belirten Ömer İgaç, “Yeni ürünlere bakmak için Appstore’a gidince dükkânın önünde kuyruk vardı. O sırada bakana benzettiğim biri de yaklaşıyordu. Herhalde orada bi yerlerde randevusu var diye düşündüm. Ancak bir baktım kuyruğa yöneldi ve herkes gibi dükkâna girmek için sıraya girdi. O anda fotoğrafını çektim. Ben de iki sıra arasında sıraya girdim. Sonra herkes gibi sırası gelince içeri girip ürünleri inceledi. Onu tanıyan bir iki gençle fotoğraf çektirip sonra çıktı gitti. Korumasını bile görmedim” dedi.
YERİNİ GENÇLERE BIRAKTI 26 Eylül’de yapılan seçimlerde Saarland eyaletinden yeniden Federal Meclis’e seçilen Peter Altmaier, yeni dönemde milletvekilliğinden feragat ederek, yerini gençlere bıraktı. Peter Altmaier, aktif siyaseti bıraktığını açıkladı. Ancak koalisyon hükümeti kuruluncaya kadar Federal Ekonomi Bakanı olarak görev almaya devem edecek.