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AP, Polonyalı vekile Holoskot anmasını bozduğu gerekçesiyle yasak getirdi

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#Polonya#Holoskot#AVRUPADAN HABERLER
AP, Polonyalı vekile Holoskot anmasını bozduğu gerekçesiyle yasak getirdi
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2025 18:02

Avrupa Parlamentosunun (AP) Polonyalı Milletvekili Grzegorz Braun, ocak ayında Holokost kurbanlarını anma amacıyla yapılan saygı duruşunu İsrail’in Gazze’de öldürdüğü Filistinliler için dua çağrısı yaparak “bozduğu” gerekçesiyle ekim ayına kadar AP’de düzenlenecek oturumlara katılımının yasaklandığını duyurdu.

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Polonya basınında yer alan haberlere göre, Braun, YouTube üzerinden yayınladığı videoda konuya ilişkin açıklama yaptı. Braun, Holokost kurbanları için ocak ayında yapılan saygı duruşunu Gazze’de İsrail kurbanları için dua çağrısı yaparak bozduğu gerekçesiyle, ekime kadar düzenlenecek AP oturumlarına katılımının engellendiğini kaydetti. Söz konusu yaptırımın kendisine AP Başkanı Roberta Metsola tarafından yazılı olarak bildirildiğini belirten Braun, “Sayın Başkan, Gazze Şeridi’nde Filistinlilere yönelik Yahudi soykırımı kurbanları için dua edilmesini istediğim için beni cezalandırıyor” ifadesini kullandı.

‘TÜM KURBANLAR EŞİTTİR’
Braun, bir aylık maaşının da bu olay nedeniyle kesildiğini belirtti. Polonyalı milletvekili Braun, ocakta, Brüksel’deki AP Genel Kurulunda Holokost kurbanları için düzenlenen oturumdaki 1 dakikalık saygı duruşu başladığı sırada, “Gazze’deki Yahudi soykırım kurbanları için de dua edelim” demişti. Saygı duruşunun bitimine doğru yeniden sesi duyulan Braun, “Gazze’deki Yahudi soykırımının kurbanları için dua eden herkese teşekkür ederim” diye konuşmuştu. Müzik dinletisi başlamadan önce bulunduğu yerden “Tüm kurbanlar eşittir” diye söze başlayan Braun, mikrofonu kapatıldıktan sonra güvenlik görevlileri tarafından Genel Kuruldan çıkarılmıştı.
Braun, Aralık 2023’te, Polonya parlamentosunun alt kanadı Sejm’de Hanuka menorasındaki (8 günlük Yahudi bayramı Hanuka boyunca yakılan bir şamdan) mumları yangın söndürücü ile söndürmüştü. Bunun üzerine Sejm Başkanlık Divanı, Braun’a 3 ay süreyle maaşının yarısının ve 6 ay süreyle de tüm harcırahının kesilmesi cezasını vermişti.

 

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#Polonya#Holoskot#AVRUPADAN HABERLER

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