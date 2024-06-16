AP hezimetinin sancıları artıyor

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KONUYLA ilgili habere yer veren Spiegel dergisi, SPD’nin gizli Meclis Grubu toplantısına ilişkin bazı ayrıntıları aktardı. Habere göre, SPD Dış Politika Sorumlusu Michael Müller, Scholz’un, seçim gecesi gazetecilere sonuçlar hakkında yorum yapmak istememesini eleştirdi. Scholz’un, yorum yapmak isteyip istemediği sorusuna “Hayır” yanıtını bile veremediğini kaydeden Müller, ayrıca seçim kampanyasının sonunda çelişkili açıklamalar yapmakla da suçladı. Müller, bir yandan ‘barış kampanyası’ yürütürken diğer yandan Ukrayna’nın Alman silahlarıyla Rusya’daki hedeflere saldırmasına izin verilemeyeceğine kaydetti. Bu yıl yaz sonunda eyalet seçimlerinin yapılacağı Thüringen ve Saksonya’da da parti yönetimine karşı kızgınlık var. Aynı zamanda Thüringen İçişleri Bakanı ve SPD Thüringen lideri Georg Maier, Spiegel’e verdiği demeçte başbakan ve parti yönetiminden Doğu Almanların ihtiyaçlarına eğilmelerini talep ederek, “Neden Doğu Almanya’nın sorunlarına odaklanmıyoruz?” diye sordu.

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‘DAHA SIK GELMELİYDİ’

SPD’nin Saksonya liste başı adayı Petra Köpping de Başbakan Scholz’un şimdiye kadar eyalette iki kampanya etkinliği sözü vermesini eleştirdi ve “Daha sık gelmesini isterdim” dedi. Scholz’a SPD Kuzey Ren Vestfalya Teşkilatı’ndan da eleştiri geldi. SPD KRV lideri Sarah Philipp, parti yönetimini belirsiz bir rota izlemekle suçladı ve “SPD’nin profili son yıllarda, özellikle de seçim açısından kritik olan iltica ve göç politikası ile iç güvenlik konularında her zaman net değildi” dedi. Duisburg Belediye Başkanı Sören Link (SPD) de “Olaf Scholz’dan söz verdiği liderliği ve daha yoğun, daha iyi bir iletişim bekliyorum” diye konuştu.

Rheinische Post gazetesine demeç veren Rolf Mützenich, parlamento grup toplantısında yaklaşık 40 konuşmanın tamamında milletvekillerinin başbakanın çalışmalarını takdir ettiklerini ve içerik açısından onu desteklediklerini gösterdiğini söyledi. Ancak koalisyonunun itibarına ilişkin endişelerini de açıkça dile getirdiklerini kaydeden Mützenich, “Şansölye’nin hükümette de kanaatleriyle daha görünür olması gerekiyor. Şansölye, gelecekte Sosyal Demokrat hükümet başbakanı olarak koalisyon içindeki konumunu daha net bir şekilde açıklama fırsatını bulacaktır” dedi. Seçim döneminin sonuna doğru başarıları ve planları daha güçlü bir şekilde vurgulamanın zamanının geldiğini kaydeden Mützenich, Scholz’a kişisel desteğinin devem edeceğini belirtti ve “Bu, inançlarıma ters düşmediği sürece geçerlidir” dedi.SPD, AP seçimlerinde oyların sadece yüzde 13.9’unu alarak bugüne kadar ülke çapında yapılan seçimlerdeki en kötü sonucu elde etmişti.