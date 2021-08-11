AOK araştırması herkesi korkuttu! İyileşen 4 kişiden 1’i...

ALMANYA’da en çok üyesi bulunan sağlık sigortası AOK, koronavirüse yakalanıp uzun süre tedavi gören hastalar üzerine geniş kapsamlı bir araştırma yaptırdı. Ortaya çıkan sonuca göre, kliniklerin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören hastalardan yüzde 25’i taburcu olduktan bir süre sonra tekrar hastaneye yatmak zorunda kaldı. İkinci kez tedavi altına alınanların büyük çoğunluğunun solunum yetmezliğinden şikâyetçi olduğu, diğer bir sorunun ise koronavirüsün neden olduğu nörolojik rahatsızlıklardan kaynaklandığı bildirildi. Ölüm oranları üzerine yapılan araştırmada ise yoğun bakım ünitelerinde tedavi altına alınan 80 yaş üzeri korona hastalarının yarısının ilk 6 ayda yaşamını yitirdiği belirlendi. Yoğun bakımdaki hastaların yüzde 24’ü ilk ay içerisinde yaşamını yitirirken, ilk kez hasta olup hastaneye yatanların yüzde 30’u ise 6 ay sonunda vefat etti. Araştırmanın 2 bin 444’ü vefat eden 8 bin 679 AOK sigortalısı üzerinde yapıldığı belirtildi.

Diğer yandan Robert-Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan aktüel açıklamaya göre son 24 saat içerisinde 4 bin 996 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. 14 kişi yaşamını yitirirken, haftalık insidans değeri Almanya genelinde 25.1’e yükseldi. En fazla vakanın görüldüğü Hamburg’da insidans değerinin 60’ın üzerine çıktığı duyuruldu. Markus Söder

YENİ ÖNLEMLER YETERLİ DEĞİL

Dün yapılan zirvede alınan yeni salgınla mücadele kararlarını eleştiren Bavyera Başbakanı Markus Söder (CSU), çoğu sorunun açık kaldığını belirterek özellikle aşı olmayanlara yönelik getirilen kısıtlamaların uzun vadede alınması gerektiğini dile getirdi. İnsidans değeri 35’in üzerinde olan bölgelerde aşı olmayanlar için kapalı mekânlara girişte getirilen test zorunluluğunun pek faydalı olmayacağını belirten Söder, “Kısıtlamalar için hangi aşamada hangi vaka sayısının geçerli olacağının daha net tanımlanması gerekirdi” diye konuştu.

Aşı olmayanların salgının yayılmasına neden olacağına dikkati çeken Söder, test yaptırarak kapalı mekanlara giriş olanağı tanınan ‘3G’ ismi verilen model yerine, aşı olanlarla iyileşenlere daha fazla imtiyaz tanıyan, aşı yaptırmaya yanaşmayanların negatif testli olsalar bile kapalı yerlere girişini engelleyen ‘2G’ modelini önerdi.

Almanya’da yeni ortaya atılan ‘3G’ modeli, iyileşen, aşılanan ve test olan anlamına geliyor.