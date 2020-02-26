Anyasa Mahkemesi ticari ötanaziyle ilgili kararı verdi

ANAYASA Mahkemesi, doktorların, hastaların ve ötanaziyi gerçekleştiren görevlilerin başvurusu üzerine konuyu ele aldı. Mahkeme, Federal Meclis’in 2015’te onayladığı ve ticari ötanaziyi yasaklayan ticari ötanaziyi gerçekleştirenlere üç yıla kadar hapis veya para cezasın öngören Ceza Yasası’nın 217’nci Maddesi’nin anayasaya aykırı olduğu yönünde karar verdi. Yasa, hastanın intiharına destek çıkan veya teşvik eden akrabalarını ve yakınlarını ise cezadan muaf tutuyordu. Yasa koyucu Almanya’da ölüme yardım eden derneklerin veya İsviçre’de serbest olan ticari ötanazinin Almanya’da yayılmasının önüne geçmeyi hedefliyordu.

Almanya’da ölüme yardım eden dernekler para karşılığında hizmetleri sunarken, bu hizmetler ticari faaliyet olarak kabul edilmiyor. Hastanın isteği üzerine aktif müdahale ederek onu öldürmek yasak. Örneğin bir hastaya iğne yaparak onun yaşamına son vermek yasak kapsamındayken, hastanın ölümüne yol açacak hapı tedarik etmek ise yasak kapsamında değil.

Avrupa’da Belçika, Hollanda ve Lüksemburg’da ötanazi yasal. Hollanda ve Belçika’da 12 yaşından büyük çocuklar için de ötanazi uygulanıyor. ABD’nin Washington, Oregon, Montana ve Vermond eyaletlerinde de aktif ötanazi uygulaması var. Yunancada ‘iyi, güzel ölüm’ anlamına gelen ötanazi, tıp terimleri sözlüğünde şöyle tanımlanıyor: “Acı çekmeksizin ölüm, ağrısız ölüm; hayatından ümit kesilen veya tedavisi imkânsız hastanın, ağrı ve acı duymaksızın ilaçla öldürülmesi.”