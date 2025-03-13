Antarktika’da ya buzullar olmasaydı...

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BAS’tan yapılan açıklamaya göre, enstitünün yürüttüğü ve uluslararası araştırmacıların katıldığı çalışma kapsamında 60 yıllık hava fotoğrafları, uydu görüntüleri, gemilerle yürütülen gözlemler ve köpeklerin çektiği kızaklarla yapılan yolculuklar sonucu edinilen veriler derlendi. Çalışmalar sonucunda 27.1 milyon metreküplük buzul tabakasının kaldırıldığı bir Antarktika görüntüsü oluşturulurken yüksek dağlar, derin kanyonlar ve geçmişte bilinmeyen bazı noktalar ortaya çıkarıldı. “Bedmap3” adı verilen harita, daha önce bilinenin aksine Fransa’ya ait Adelie Toprakları’ndaki Usturlap Havzası’nın 4 bin 700 metre ile en kalın buzul tabakasına sahip olmadığını da ortaya koydu. Harita, Avustralya’ya ait Wilkes Toprakları’ndaki isimsiz bir kanyonun 4 bin 757 metre buzul kalınlığıyla en kalın buzul tabakasına sahip olduğunu ortaya koydu.

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TÜM BUZULLAR ERİRSEN DENİZLER 58 METRE YÜKSELECEK

Buzul altı toprakların haritasını belirlemek için 2001’den bu yana yapılan üçüncü ve en kapsamlı harita olma özelliğini taşıyan Bedmap3’te, 82 milyon veriyle bir önceki haritanın neredeyse iki katından fazla veri kullanıldı. Bu verilere göre, 27.1 milyon kilometreküp buzul hacmine sahip kıtada 13.6 milyon kilometrekarelik buzul alanı yer alıyor. Ortalama buzul kalınlığının yaklaşık 2 kilometre olduğu kıtadaki tüm buzulların erimesi halinde dünyadaki deniz sularının 58 metre yükseleceği tahmin ediliyor. Haritayı oluşturan araştırmacılardan Peter Fretwell, çalışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, Antarktika’nın bilinenden daha da savunmasız halde olduğunu ifade etti.

Sıcak okyanus akıntılarının buzulları eritme riskini artırdığına işaret eden Fretwell, “Genel olarak Antarktika buzul tabakasının daha önce bildiğimizden daha kalın olduğu ve deniz seviyesinin altındaki bir kaya yatağına oturmuş büyük bir buz hacmine sahip olduğu ortaya çıktı” değerlendirmesinde bulundu.