Antalya’nın açılışını eski Başbakan Beckstein yaptı

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2 milyon ziyaretçi ağırlaması beklenen Noel pazarı, sadece yerel halk için değil, dünya genelinden gelen turistler için de büyük bir çekim merkezi. Bu yılki pazar, zengin bir alışveriş deneyiminin yanı sıra kültürel ve sosyal etkileşimler için de bir platform sunuyor. Ziyaretçiler, el yapımı hediyelik eşyalar, şekerlemeler, kurabiyeler ve çeşitli geleneksel ürünlerle dolu stantlarda dolaşırken, kendilerini bir kış masalının içindeymiş gibi hissediyor. Özellikle Noel temalı süslemelerle donatılan pazar alanı, ışıklar ve dekorasyonlarla göz alıcı bir atmosfer yaratıyor. Noel pazarı, tarihi ve kültürel zenginliği ile kış mevsimini karşılamak için mükemmel bir fırsat sunuyor. Ziyaretçiler hem alışveriş yapıyor hem de eğlence dolu bir gün geçirmek için bu eşsiz etkinliğe davet ediliyor.

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KARDEŞ ŞEHİR İLGİSİ

Noel pazarında yer alan Antalya standı ise göz kamaştırıyor. Antalya ile Nürnberg’in kardeş şehir olması nedeniyle stant büyük ilgi görüyor. Standın açılışı ise eski Bavyera Başbakanı Günther Beckstein, Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci, Bavyera eyalet milletvekili Arif Taşdelen (SPD), İN-SAN Derneği Başkanı Rıza Özlek, Yeşiller’den Hediye Erdem birlikte yaptı.

Açılışta konuşan Başkonsolos Cebeci, “İN-SAN Derneği Başkan ve üyelerini candan tebrik ederim. Sizlerin çalışması bu ilişkiyi daha da aktif hale getiriyor. Çalışmalarınız canlı ve memnuniyet verici” dedi. Tüm katılımcılara teşekkür deren Dernek Başkanı Rıza Özlek ise “Çalışmalarımız daha da canlanacak” diye konuştu.





BAKLAVA VE LOKUM İKRAM EDİLECEK

Her yıl büyük ilgi çeken Antalya standında seramik ürünler, el yapımı tekstil işleri, bakır işlemeler gibi çeşitli hediyelik eşyalar sergilenirken, ziyaretçilere lokum ve baklava ikram ediliyor. Antalya standı ile gerek kültürel gerekse turistik uluslararası tanıtım yapılırken, ziyaretçilere ayrıca sıcak sahlep de ikram ediliyor.