Antalya’da FTI alarmı!

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AVRUPA’nın üç büyük tur operatöründen biri olan Almanya-Münih merkezli FTI Group’un iflası, Türkiye’nin de içinde bulunduğu Akdeniz çanağındaki ülkelerde büyük kriz yarattı. Almanya’dan gelen iflas haberi, Antalya’da turizm sektörünü alarma geçirdi. FTI tur operatörü aracılığıyla rezervasyon yapan onlarca otelde kriz masası düzeyinde ekipler oluşturuldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, FTI ile Türkiye’ye giden 25 bin turistin ülkelerine geri gönderilmesi için çalışma başlattı. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, 24 yıllık geçmişe sahip, dünya genelinde 124 ülkeye turist götüren ve dünya turizminde ciddi bir hareketlenme yaratan FTI’nin Mısır, Türkiye, İtalya, Yunanistan, İspanya gibi ağırlıkla Akdeniz ülkelerinde güçlü bir tur operatörü olduğunu söyledi. Şirketin, pandemiden önce yaşadığı ekonomik zorlukların gittikçe daha ağırlaştığını belirten Yavuz, şöyle konuştu:



“Pandemide devletten 600 milyon Euro’ya yakın bir destek aldılar. Geri ödemekte çok zorlandılar. Büyük kısmını ödeyemediler. Tekrar başvurdular. Ama Alman hükümeti, ikinci desteği vermeyi kabul etmedi. Bunun üzerine şirket yönetimi iflasını ilan etti. Türkiye ve Akdeniz ülkeleri başta birçok turizm ülkesinin iflastan etkilenecek. Bugünden itibaren bütün operasyonları durdu. Türkiye’ye yansıması nasıl olur? Özellikle Antalya bunu çok yakından hisseder. Çünkü Antalya’ya 1 milyonun üzerinde Avrupalı turist getiriyordu. Şu anda yaklaşık 900 bin civarında Antalya ve Türkiye tatili almış misafir var. Bu durum da bir belirsizliğe girdi. Bunlar ne olacak? Paraları iade mi edilecek? İptal mi edecekler? Önümüzdeki günlerde göreceğiz ama büyük olasılıkla diğer tur operatörleri birtakım alternatifler hazırlayarak bu yolcuların gelmesini sağlayacaklardır diye düşünüyorum. Ama yine de bir kısım kayıp olacaktır.”“FTI aracılığıyla Türkiye’ye gelmiş 25 bin misafir var. Bu misafirlerin sorunsuz ve problemsiz bir şekilde geri gitmesi gerekiyor. Ama maalesef bu işler çok mağdur yaratıyor. Bir kere elinde biletiyle havaalanında olup da uçağa binemeyen kişi de mağdur. Haftaya gelmeyi düşünen, iznini almış, bütün planını yapmış, parasını ödemiş olan turist de mağdur. Uçak şirketi de mağdur, otel de mağdur. Şirketin 11 bin çalışanı var, onlar şu anda ne olacağını bilmiyorlar, onlar da mağdur. Bu iflas, çok ciddi bir mağduriyet yaratıyor. Bu tarz firmaların yeri kolay kolay da dolmuyor. O yüzden Akdeniz ülkeleri bu süreçte bir bocalama dönemine girecektir.”