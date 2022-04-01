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Antalya turizminde yüzde 93’lük artış

#Koronavirüs#Antalya Turizmi#AVRUPADAN HABER
Antalya turizminde yüzde 93’lük artış

Bu yılın ilk 3 aylık döneminde turizm kenti Antalya’ya hava yoluyla giden turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93 oranında arttı. Şubat ayında Antalya’ya en çok turist Almanya’dan giderken, Rusya ikinci, İngiltere üçüncü sırada yer aldı.

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TARİHİ ve doğal güzellikleri, kültürel yapıları, antik kentleri ile turistlerin ilgi odağı Antalya’da 2022 yılı turizm verileri yüzleri güldürüyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, 2022 yılının ilk 3 aylık döneminde kente hava yoluyla 515 bin 993 kişi gitti. 2021 yılının aynı döneminde 267 bin 168 kişi şehri ziyaret etmişti. Koronavirüs salgınına rağmen geçen yılı yaklaşık 9 milyonu aşkın turistle kapatan Antalya’da aşılama çalışmaları, ‘Güvenli Turizm Sertifikasyonu’ ve tesislerdeki sıkı salgın tedbirleriyle 2022 yılının turizm verileri bir önceki yılın ocak-mart dönemine göre büyük artış gösterdi. Pandeminin etkilerinin azalmasıyla birlikte 2022 yılında Antalya’yı ziyaret eden turist sayısı 2020 ve 2021 yılını geride bıraktı. 2022 yılının 1 Ocak-31 Mart döneminde kente hava yoluyla gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93 artış gösterdi.

Antalya turizminde yüzde 93’lük artış
İLK SIRADA ALMANLAR VAR
Şubat ayında Antalya’ya en çok turist 111 bin 359 ile Almanya’dan gitti. Almanya’yı 86 bin 439 turistle Rusya, 57 bin 609 turistle İngiltere takip etti. Şubat ayında hava yoluyla Antalya’ya en çok turist gönderen diğer ülkeler ise sırasıyla İran, Kazakistan, Polonya, İsrail, Hollanda, Ukrayna ve Ürdün oldu.

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#Koronavirüs#Antalya Turizmi#AVRUPADAN HABER

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