Antalya turizminde yüzde 93’lük artış

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TARİHİ ve doğal güzellikleri, kültürel yapıları, antik kentleri ile turistlerin ilgi odağı Antalya’da 2022 yılı turizm verileri yüzleri güldürüyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, 2022 yılının ilk 3 aylık döneminde kente hava yoluyla 515 bin 993 kişi gitti. 2021 yılının aynı döneminde 267 bin 168 kişi şehri ziyaret etmişti. Koronavirüs salgınına rağmen geçen yılı yaklaşık 9 milyonu aşkın turistle kapatan Antalya’da aşılama çalışmaları, ‘Güvenli Turizm Sertifikasyonu’ ve tesislerdeki sıkı salgın tedbirleriyle 2022 yılının turizm verileri bir önceki yılın ocak-mart dönemine göre büyük artış gösterdi. Pandeminin etkilerinin azalmasıyla birlikte 2022 yılında Antalya’yı ziyaret eden turist sayısı 2020 ve 2021 yılını geride bıraktı. 2022 yılının 1 Ocak-31 Mart döneminde kente hava yoluyla gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93 artış gösterdi.