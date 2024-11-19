Antalya iklim değişikliği projesine 248 bin 400 Euro hibe!

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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Melike Kireççibast, Sıfır Atık ve Çevre Eğitim Şube Müdürlüğünden Mühendis Hakan Avcıkurt, Antalya Çevre Eğitim ve İnovasyon Sorumlusu Ahu Nur Şahin, Antalya Büyük Şehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Nürnberg Koordinatörü Meltem Uyar Asi ve Dış İlişkiler Dairesi Projeler Şube Müdürü Güliz Yaman’dan oluşan heyet Nürnberg’e geldi. Heyeti, Nürnberg Büyükşehir Belediyesi Uluslararası İlişkiler Dairesinden Antalya ve Cordoba Koordinatörü Luis Parada ile Nürnberg-Antalya Kardeş Şehri Derneği (in-San) Başkanı Rıza Özlek karşıladı. Heyet, 18-22 Kasım tarihleri arasında Nürnberg’de çeşitli tarihi mekânları ve müzeleri ayrıca sürdürülebilir belediye gelişimi atölyesine katılacak. Nürnberg İklim Koruma, Çevre Departmanından Wolfgang Müller tarafından verilecek iklim politikasının sunumuna katılacak.

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‘ÇOCUKLARA VE GENÇLERE ULAŞACAĞIZ’

Melike Kireççibast, projenin önemine dikkati çekerek, “Kardeş şehir Nürnberg ile başvurduğumuz bu projeyle iklim değişikliği konusunda çocuklara ve gençlere dijital yöntemlerle ulaşmayı hedefliyoruz. Uzun yıllar beklediğimiz bu sonucun heyecanını yaşıyoruz ve projemizin çok güzel sonuçlar vereceğine inanıyoruz. İklim değişikliğiyle mücadelede örnek teşkil edecek bu proje, yerel yönetimlerin uluslararası iş birliğiyle çevresel sorunlara etkili ve sürdürülebilir çözümler geliştirebileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor” dedi. Kireççibast, “Proje çerçevesinde Antalya Çevre Eğitim Merkezi’nde modern bir eğitim ortamı oluşturulacak. İnteraktif özelliklere sahip kübik bir odada insan kaynaklı iklim değişikliği senaryoları ve infografikler üç duvarda sunulurken, dördüncü duvarda Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin çevre projeleri tanıtılacak. Bu yenilikçi yaklaşım, iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmayı ve genç nesillere ilham vermeyi amaçlıyor” diye konuştu.

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İŞ BİRLİĞİ PROJELERLE GÜÇLENECEK

Projenin hayata geçirilmesinde Nürnberg Belediyesi’nin desteği büyük rol oynadı. Engagement Global ve Tek Dünyada Belediyeler (SKEW) hizmet noktası aracılığıyla sağlanan hibe, Nürnberg ve Antalya’nın 2030 gündemi doğrultusunda küresel sorunlara yerel çözümler üretme kararlılığını ortaya koyuyor.