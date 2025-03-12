Antalya heyeti ‘kardeş şehir’e ulaştı! Böcek’e Kybele ödülü verilecek

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ANTALYA heyeti, otele yerleştikten sonra Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König’in verdiği akşam yemeğine katıldı. Heyet bugün de, Nürnberg’de açılan Turizm ve Serbest Zaman Fuarı’nı ziyaret edecek, Antalya standını gezecek. Daha sonra belediyede SPD konsey grubu ile bir toplantı yapacak.

KYBELE ÖDÜLÜ VERİLECEK

13 Mart tarihinde Muhittin Böcek ve Nürnberg Belediye Başkanı Marcus König’e, Türk-Alman Dostluk Federasyonu (DTU) tarafından verilen prestijli, Kybele Ödülü takdim edilecek, akabinde Nürnberg Türkiye-Almanya Film Festivali ziyaret edilecek. Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Genel Sekreter Cansel Tuncer, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç, Uluslararası İlişkiler Bölümü Meltem Uyar Asi Hanım, Koruma Yasin Yellice, Belediye Başkanı Danışmanı Osman Ayık, Antalya Altın Portakal Film Festivali Sanat Yönetmeni Deniz Yavuz, Fotoğrafçı Serdar Yavuz’dan oluşan heyet 14 Mart’ta dönecek.