Antalya heyeti baharı getirdi

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Açılışın ardından, katılımcılarla birlikte Antalya standını ziyaret eden Başkan Muhittin Böcek, burada Antalya hakkında bilgi vererek şehrin turizm olanaklarını tanıttı. Antalya’nın güzellikleri ve turistik cazibesi hakkında yapılan bu tanıtımın, ziyaretçilerin ilgisini çektiğini ve adeta bir buluşma noktası haline geldiğini belirten Muhittin Böcek, şunları söyledi: “Almanya, Antalya’yı ziyaret eden ikinci ülke. Geçen hafta Berlin fuarındaydık. Bu haftada Nürnberg’deyiz. Öncelikle önümüzdeki süreçte de Belediye Başkanı Marcus König ile daha ileri görüşmelerimiz olacak. Antalya 17 Milyon 200 bin yabancı konuk ağırlayan, dünyada dördüncü sırada, Avrupa da ikinci sırada yer alan bir şehir. Güzel Antalya’mız barış kenti. Dünya liderlerini ağırlayan bir kent.”

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TÜRKÇE ‘HOŞ GELDİNİZ’ DİYEREK KARŞILADI

SPD Nürnberg konsey grubu ve parti grup başkanı ile çalışanlar da Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek ve beraberindeki heyeti Belediye Meclisi binasında ağırladı. SPD Nürnberg Başkanı Başkanı Dr. Nasser Ahmed, Konsey Grubu yönetimi Claudia Arabackyj, Gerhard Groh, meclis üyesi Aynur Kır, SPD Nürnberg Nord Başkanı Abdurrahman Gümrükçü, SPD Gençlik Kolu Başkanı Anıl Altun ve SPD Wöhrd’den sendikacı Esin Çıtlak toplantıya katıldı. Dr. Nasser Ahmed, Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve heyetine Türkçe “Nürnberg’e hoş geldiniz!” diyerek misafirlerini karşıladı.

Antalya turizmine dair rakamlara da değinen Başkan Muhittin Böcek, “Almanya’dan gelen turistler 3 milyon 517 bin kişi ile ikinci sırada yer alıyor” dedi. Toplantıda iki ülke arasındaki vergi sistemi, federal, eyalet ve yerel vergiler arasındaki dağılımı hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Nürnberg ve Antalya şehir bütçe çalışmaları, çevre, iklim, spor, gençlik alanındaki çalışmalar ve projeler hakkında karşılıklı fikir alışverişi yapıldı.

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