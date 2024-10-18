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ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, eski Almanya Cumhurbaşkanı ve Türkiye-Almanya Ekonomi Konseyi Eş Başkanı Christian Wulff’u ağırladı. Wulff’un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Böcek, Antalya’ya en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında Almanya’nın ikinci sırada olduğunu söyledi: “Avrupa’da en çok yabancı turist ağırlayan şehirleri arasında üçüncü, dünyada dördüncü sıradayız. Ülkemize ve Avrupa ülkelerine örtü altı sebze üretiminin yüzde 50’si Antalya’dan gidiyor. Antalya’yı aynı zamanda bir barış kenti olarak görebiliriz. Tüm liderlerin buluştuğu Türk Diplomasi Forumu da Mart 2025’te yapılacak. 2 binin üzerinde futbol kulübü kamp için buraya geliyor. Biz de Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Alman Büyükelçiliği ile iş birliği içerisinde ‘Efsaneler Kupası’ düzenliyoruz. Türk ve Alman futbolunun efsane isimlerini burada ağırlıyoruz.”

Antalya’da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Christian Wulff da şunları söyledi: “Dünyanın pek çok ülkesini gezdim. Antalya dinlenebileceğim en güzel yer benim için. Sürekli Türkiye’yi anlattığım için bu sefer oğlum da benimle gelmek istedi. Türkiye’yi, Antalya’yı çok seven Almanları çok iyi anlıyorum. İklimi çok güzel. Çok kaliteli tesisleri var. Turizm aracılığıyla insanların kaynaşmasına ve birbirine etkileşimde bulunmasına çok büyük katkı sağlıyorsunuz. Yüzyıllardır bu ilişkilerden beslenen Türk-Alman dostluğu için bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum.”