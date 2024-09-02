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Antakya Medeniyetler Korosu’ndan depremzedeler yararına konser!

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#Berlin#Antakya Medeniyetler Korosu#AVRUPADAN HABERLER
Antakya Medeniyetler Korosu’ndan depremzedeler yararına konser
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2024 15:19

Antakya Medeniyetler Korosu, Almanya’nın başkenti Berlin’de Hatay ve bölgede 6 Şubat 2023’te yaşanan deprem felaketinde zarar görenlere yardım amaçlı şahane bir konser verdi.

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BAŞKENT Berlin’in ‘Jandarma Pazarı’ (Gendarmenmarkt) olarak bilinen ünlü meydanındaki Fransız Katedrali’ndeki konserin açılış ve selamlama konuşmasını Berlin Antik Antakya Derneği Başkanı Nihat Sorgeç yaptı. Sorgeç, aradan yaklaşık 2 yıla yakın bir zaman geçmesine rağmen yararların bir türlü sarılamadığını hatırlatırken, konserin sponsorlarına ve katılan konuklara teşekkür etti. Deprem bölgesine yardımların devam etmesini de istedi. Konser öncesi bir konuşma yapan T.C. Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen de, deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, geride kalan yakınlarına başsağlığı diledi. Koronun sanatçılarından yedisinin ve hemen hemen hepsinin ailelerinden can kayıplarına ve acılarına rağmen depremin ardından ikinci kez Berlin’e gelmelerinden dolayı da teşekkür etti. Büyükelçi Şen, “Hatay-Antakya depremde maddi manevi çok kayıplar verdi. Bu tarihsel kentin yeniden ayağa kalkması için yardımlarınıza ihtiyaç var. Berlinli sivil toplum kuruluşlarının ve Berlinli Türklerin yardımlarının devamı gerekli. Bu sebeple bu yardım amaçlı konseri düzenleyen Berlin Antik Antakya Derneği Başkanı Nihat Sorgeç’e, yönetim kurulu üyelerine, koronun sanatçılarına ve hocaları, yönetmenleri Yılmaz Özfırat’a teşekkür ediyorum” dedi.

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Antakya Medeniyetler Korosu’ndan depremzedeler yararına konser

SESİMİ DUYAN VAR MI?
Koronun hocası Yılmaz Özfırat, konserde aralıklarla kısa kısa deprem anılarını da anlattı. Özfırat’ın konuşması ve okunan ezgilerin salonu dolduran izleyicileri duygulandırdığı gözden kaçmadı. “Sesimi duyan var mı?” çığlıklarıyla başlayan konseri uzun yıllardır yöneten Yılmaz Özfırat “Sesimizi duydunuz bizi buraya davet ettiniz. Allah sizlerden bin kere razı olsun. Rabbim bu acıyı kimseye yaşatmasın. Bizler maalesef 90 saniyede her şeyimizi kaybettik. Bugün en acı şey unutulmak. Bizleri depremzedeleri unutmayın” çağrısında da bulundu. Konsere 450-500 civarında davetli ve konuğun yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yeni Berlin Büyükelçisi (Temsicisi) Emine Andız Ertürk ve eşi Eren Ertürk, T.C. Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı, konsolos yardımcısı Müslime Azra İlhan, Hat-Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, sponsor, sivil toplum kuruluşları ve çeşitli derneklerin başkanları ve yöneticileriyle müziksever Türk ve Alman izleyiciler de katıldı.

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Antakya Medeniyetler Korosu’ndan depremzedeler yararına konser

Antakya Medeniyetler Korosu’ndan depremzedeler yararına konser

Antakya Medeniyetler Korosu’ndan depremzedeler yararına konser

Antakya Medeniyetler Korosu’ndan depremzedeler yararına konser

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#Berlin#Antakya Medeniyetler Korosu#AVRUPADAN HABERLER

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