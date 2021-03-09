Ansbach’da 250 kiloluk bomba bulundu

ÇEVREDEKİ 2 bin 500 kişi tahliye edilirken 500 metrelik alana emniyet şeridi çekildi. Bomba imha ekipleri, bombayı saat 22.00’de etkisiz hale getirdi. Semt sakinleri Weinbergschule Spor Salonu’na alınmadan önce korona testi yapıldı. Testi pozitif olanlar, ayrı konaklama yerlerinde barındırıldı.

SEFERLER ALTÜST OLDU

Bombanın bulunması ile tren seferleri altüst oldu. Würzburg yönünden gelen trenler, Oberdachstten’e yönlendirildi ve Ansbach ile Wicklesgreuth arasında yedek bir demiryolu hizmete girdi.

POLİS KARAKOLU DA TAŞINDI

Bomba etkisiz hale getirilinceye kadar, Ansbach Tren İstasyonu yanında bulunan karakol ile mülteci barınağı başka yere taşındı. Gece 22.00’den sonra semt sakinleri evlerine döndü.