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Avrupa
Haber Giriş: 10.02.2021 - 20:03 | Son Güncelleme:

Jürgen Klopp’un annesi hayatını kaybetti!

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Jürgen Klopp’un annesi hayatını kaybetti!
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Liverpool'un Alman menajeri Jürgen Klopp'un annesi Elisabeth Klopp, 81 yaşında yaşamını yitirdi.

Premier Lig devi Liverpool'ın başarılı teknik direktörü Jürgen Klopp'un acı günü... Alman çalıştırıcının annesi Elsabeth Klopp, 81 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İngiltere ile Almanya arasındaki seyahat yasağı nedeniyle ünlü teknik adamın, annesinin cenazesine katılamayacağı açıklandı.

Jürgen Klopp’un annesi hayatını kaybetti
"DAHA İYİ BİR YERDE OLDUĞUNU BİLİYORUM"
Klopp, annesinin ölümünün ardından, "Benim için her şeyi ifade ediyordu. Kelimenin tam anlamıyla gerçek bir anneydi. Dindar bir Hristiyan olarak, şimdi daha iyi bir yerde olduğunu biliyorum." açıklamasında bulundu.
Jürgen Klopp’un annesi hayatını kaybetti
Cenazeye gidememesinin sebebinin 'korkunç zamanlar' olduğunu ifade eden Klopp, koşullar izin verdiği anda annesi için özel bir cenaze töreni düzenleyeceğini belirtti.

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