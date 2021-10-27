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GÖÇ konusunun Almanya’da birçok insanın hayatında önemli yer tuttuğunu belirten Sosyal Demokrat Partili (SPD) Özoğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları söyledi: “Eskiden bir aşağılanma hissi vardı. Sanki ‘Ben göçmenim, istediğim yere gelemem’ hissi vardı. Bazı gençlerin bu nedenle kendilerini geri çektiği bile oluyor. Ben ise onlara ‘Ortaya çıkın, çaba harcayın, her yere gelebilirsiniz’ diyordum. Benim seçilmemle bu mesajı bugün burada bir kez daha vermiş olduk. Bu seçimle göçmen kökenlilerin her makama gelebileceklerini göstermiş oldum. Yine yeni bir kapı açabildim. Gene bir adım atabildim. Çok mutluyum tabii. Almanya’da doğmuş büyümüş, Türk isimli bir kadın olarak, Alman ve Türk biri olarak böyle bir adım atabilmek çok güzel bir şey. Annemin, babamın görmesini isterdim. Keşke. Onlar bizi buralara getirdi. Maalesef ikisi de vefat etti.”

Aydan Özoğuz, Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas

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‘KABUL ETMEK ZORUNDALAR’

SPD ve diğer parti gruplarından özellikle yabancı kökenli birçok genç milletvekilinin kendisini tebrik ettiğini anlatan Özoğuz, şöyle devam etti: “Yanıma geldiler, sarıldılar, ‘Bizim için çok büyük örneksiniz’ dediler. Gençlerin arasında, mesela bugün bir genç yanıma geldi. Babasının Bosnalı olduğunu, beni çok takdir ettiğini söyledi. Bunlar gerçekten çok güzel şeyler.” Özoğuz, aşırı sağcı AfD’nin önde gelen siyasetçilerinden Alexander Gauland’ın geçmişte kendisi hakkında provokatif açıklamalar yaptığının hatırlatılması üzerine, “Çok açıkça AfD’liler bana oy vermedi. Parti yöneticilerinden Bernd Baumann geldi, tebrik etti. Şunu görüyorum ki, bir yerden sonra kabul etmek zorundalar” dedi.

Genel Kurul’da bundan sonra da provokasyonlar olabileceğine dikkati çeken Özoğuz, tartışmaların tüzük çerçevesinde olması gerektiğini, herkesin bu konuda daha duyarlı olmasını beklediğini sözlerine ekledi. Almanya’nın Hamburg kentinde 1967’de doğan Özoğuz, 2001-2008 yıllarında SPD’den Hamburg Eyalet Meclisi üyeliği yaptı. SPD’den 2009 yılındaki genel seçimlerde Federal Meclis milletvekili seçilen Özoğuz, 2013’te Almanya’da Göç ve Uyum’dan sorumlu Devlet Bakanlığına getirilen ilk Türk kökenli isim olmuştu.