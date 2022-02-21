‘Annem ‘kızım bunu da anlatsana millete’ dedi, ben de fotoğraf çekip gönderdim’

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DR. Dilek Gürsoy Almanya’nın en tanınmış kalp cerrahlarından biri. 2012 yılında Avrupa’da ilk yapay kalp nakli yapan kadın cerrah olarak tarihe geçti. 2019 yılında ‘German Medical Awards’ ödülü alarak yılın doktoru seçildi ve birçok ödüle layık görüldü. Geçen hafta Twitter hesabından paylaştığı muayenehanesinde dantel örerken çekilen fotoğrafı en az tıp alanındaki başarısı kadar konuşuldu. Dilek Gürsoy, sosyal medyadaki ‘Dantel de yaparız by-pass da yeter ki kadın istesin’ paylaşımının hikâyesini Hürriyet’e anlattı.

SADECE DANTEL DEĞİL BÖREK DE AÇIYOR

Kuzey Ren Vestfalya (NRW) eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst’ün ev sahipliğinde göçün 60. yılı nedeniyle yapılan toplantıya katılan Dr. Dilek Gürsoy, sadece dantel örmediğini börek de açtığını belirtirken, karadeniz kızı olarak bunları zaten yaptığını belirtti. Dr. Dilek Gürsoy, “Annem danteliyle muayenehaneme ziyaretime geldi. Ben de anneme ‘zaten küçükken de bunu yapıyordum, ver de ben de biraz yapayım’ dedim. Annem de o zaman ‘kızım bunu da anlatsana millete’ dedi. Ben de fotoğraf çekip gönderdim” derken, ancak paylaşımına bu kadar ilgi olacağını tahmin etmediğini söyledi. ‘BİZ BÖYLE DOĞDUK, BÖYLE BÜYÜDÜK’

Dilek Gürsoy, “Bunlar bizim örf ve adetlerimiz. Bir karadeniz kızı olarak biz bunları zaten yaparız. Ben de örf ve adetlerimizin önemli olduğunu onları da unutmamak gerektiğini göstermek istedim. Biz öyle doğduk, öyle büyüdük. Yani biz evet güzel işler yapıyoruz kalp cerrahıyız ama bu işleri de biliyoruz. Sadece dantel değil, su böreği de yapıyorum” diye açıklama yaptı.

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‘AİLEMLE VAKİT GEÇİRMEYİ ÇOK SEVİYORUM’

Küçük yaşta babasını kaybeden Dilek Gürsoy, annesinin tek başına 40 yılı aşkın bir süre çalışarak çocuklarını yetiştirmesine hayran olduğunu söylerken, ailesine çok önem verdiğini ifade etti. Gürsoy, “Ailemle vakit geçirmeyi çok seviyorum, annemle çok vakit geçiriyorum, annem nasıl yaşamış, neler yapmış onları dinliyorum ve diyorum ki bazen, bugün bizim şartlarımız çok iyi, bunun kıymetini bilmek lazım” dedi.