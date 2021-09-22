Anneannenin zaferi... Bu karar emsal olabilir!..

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ADALET Taştan, kızı ve torunlarıyla yaşadıkları bu süreci ve verdikleri mücadeleyi Hürriyet’e anlattı: “Münih’te yaşıyorum. Nürnberg Gençlik Dairesi’nin, kızım Kübra Yıldız’ın evine giderek Yetkin (11), Yasin (9) ve Yağız Muhammed Yıldız (4) adlı üç çocuğunu alıp götürdüğünü öğrendim. Hemen gençlik dairesine durumu öğrenmeye gittim. Kübra’nın annelik görevini tam yapamadığına, çocuklara iyi bakamadığına ve çocukları bakıma muhtaç ettiğine yönelik ayrıldığı eşi tarafından şikâyet olduğu belirtildi. Şikâyet bilgilerinin yanlış olduğunu söylediğim halde çocukların ancak mahkeme kararıyla geri alınabileceğini söylediler. Nürnberg Gençlik Dairesi uzun süre çocukların yüzünü göstermedi. Çok üzüldük, mum gibi eridik. Çocuklarımızı geri almak için günlerce ‘Nasıl etsek, nereye başvursak’ diye düşündük. Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Kuzey Bavyera Bölge Başkanı Yılmaz Deliduman’ı bularak konuyu anlattık. Deliduman da Nürnberg Başkonsolosluğumuzu arayarak durumu anlattı. Nürnberg Başkonsolosumuz Serdar Deniz, Konsolos Hanım Ülker Erçetin, Aile Ataşeliği ve ayrıca Başkonsolosluk Hukuk Danışmanı’nın destek ve yönlendirmeleri sonunda Nürnberg Gençlik Dairesi’ne karşı açtığımız davayı mutlu bir sonuca dönüştürerek çocuklarımıza kavuştuk.

Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz de, Nürnberg Gençlik Dairesi’ne karşı açtığı davayı kazanan Yıldız ve Taştan ailesini makamında ağırlayarak konuyla ilgili bilgi aldı. Deniz, “Ailelerin ellerinden alınan çocuklarla ilgili şikâyetleri aldıktan sonra, Başkonsolosluğumuz Hukuk Danışmanı ve Aile Ataşeliği ile eşgüdüm içinde gerekli girişimleri yapıyoruz ve her vakayı tek tek takip ediyoruz. Yıldız ailesinin çocukları konusunda da bizzat Nürnberg Gençlik Dairesi Başkanı’nı ziyaret ederek gerekli uyarıları ve tavsiyelerimizi kendilerine ilettik. Yıldız ailesini sevindiren kararın, gençlik dairesi tarafından çocukları ellerinden alınan ailelere örnek teşkil etmesini diliyorum. Mahkeme tarafından alınan 113 F 1992/20 kararın, dava özelliklerine göre örnek teşkil edebilir” dedi.Anneanne Adalet Taştan ve Kübra Yıldız, “İlk günden itibaren çocuklarımıza tekrar kavuşmamızda büyük emek sarf eden Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz başta olmak üzere, Nürnberg Başkonsolosluğu’nun hukuk işleriyle ilgilenen Ender Sürekli’ye, UID Kuzey Bavyera Bölge Başkanı Yılmaz Deliduman, Nürnberg Bölge Teşkilatlanmasından Sorumlu Başkanı Orhan Orhan ile yardımcı olan herkese teşekkür ediyoruz” dediler.