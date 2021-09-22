Anneannenin zaferi... Bu karar emsal olabilir!..

ADALET Taştan, kızı ve torunlarıyla yaşadıkları bu süreci ve verdikleri mücadeleyi Hürriyet’e anlattı: “Münih’te yaşıyorum. Nürnberg Gençlik Dairesi’nin, kızım Kübra Yıldız’ın evine giderek Yetkin (11), Yasin (9) ve Yağız Muhammed Yıldız (4) adlı üç çocuğunu alıp götürdüğünü öğrendim. Hemen gençlik dairesine durumu öğrenmeye gittim. Kübra’nın annelik görevini tam yapamadığına, çocuklara iyi bakamadığına ve çocukları bakıma muhtaç ettiğine yönelik ayrıldığı eşi tarafından şikâyet olduğu belirtildi. Şikâyet bilgilerinin yanlış olduğunu söylediğim halde çocukların ancak mahkeme kararıyla geri alınabileceğini söylediler. Nürnberg Gençlik Dairesi uzun süre çocukların yüzünü göstermedi. Çok üzüldük, mum gibi eridik. Çocuklarımızı geri almak için günlerce ‘Nasıl etsek, nereye başvursak’ diye düşündük. Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Kuzey Bavyera Bölge Başkanı Yılmaz Deliduman’ı bularak konuyu anlattık. Deliduman da Nürnberg Başkonsolosluğumuzu arayarak durumu anlattı. Nürnberg Başkonsolosumuz Serdar Deniz, Konsolos Hanım Ülker Erçetin, Aile Ataşeliği ve ayrıca Başkonsolosluk Hukuk Danışmanı’nın destek ve yönlendirmeleri sonunda Nürnberg Gençlik Dairesi’ne karşı açtığımız davayı mutlu bir sonuca dönüştürerek çocuklarımıza kavuştuk.