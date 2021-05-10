Anne ve babasıyla aynı mecliste görev yapacak

LONDRA doğumlu olan Halabi’yi seçim başarısından dolayı ilk kutlayan kişi, Muhafazakâr Parti milletvekili Iain Duncan Smith oldu. Muhafazakâr Parti’nin eski liderlerinden Smith, seçim kampanyasında kapı kapı dolaşarak Halabi’ye destek istemişti. Hukuk Fakültesi mezunu Halabi, finans işleriyle uğraşıyor. Türkiye kökenlilerin yoğun olarak yaşadığı Enfield ilçesinde de Elbistanlı bir anne-babanın kızı olan 27 yaşındaki Ayten Güzel, ana muhalefet İşçi Partisi’nden belediye meclisine girdi.

Ayten Güzel

Nottingham Üniversitesi’nde siyaset bilimi öğrenimi gören Güzel, bir yıldır Türkiye kökenli İşçi Partisi milletvekili Feryal Clark’ın asistanlığını yapıyordu. Enfield Belediyesi Meclis Başkanı Nesil Çalışkan, Güzel’i başarısından dolayı kutladı. Enfield ilçesi Southbury bölgesinden aday olan Güzel, “Yaklaşık bir aydır seçim çalışması kapsamında arkadaşlarımla her evi ziyaret ederek oy istedik. Seçmen bize inandı ve seçti. Bundan sonra daha fazla çalışacağım. Destek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

‘BU İLK TEPKİYDİ’

İngiltere’de iktidardaki Muhafazakâr Partili Türkiye’nin Dostları Grubu Başkanı Onur L. Çetin, seçim sonuçlarıyla ilgili Hürriyet’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Londra’da Sadık Khan 2016’ya göre oy kaybetmesine rağmen 3 sene daha başkan olmayı başardı. Seçimin çok daha farkla biteceğini tahmin eden anket şirketleri yine yanıldı. Bu artan suç oranları ve vergilere ilk tepkiydi, önümüzdeki senelerde Londra’da daha büyük sürprizler görebiliriz. Türk toplumuyla da yakın ilişkiler kuran Shaun Bailey’nin geleceği artık daha parlak görünüyor.”