Anne kızı öldüren zanlı tutuklandı

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Olay, Pazar sabahı erken saatlerde, ormanlık alanda koşu yapan bir kadın, bankta yatan bir ceset görmesiyle ortaya çıkmıştı. Kadın, ilk başta uyuduğunu düşündüğü kişinin, kafasında derin bir yara ile hayatını kaybetmiş olduğunu fark edince hemen polisi aradı. Polis ekipleri, yaptıkları aramada bankın yakınındaki çalılıklarda kanlar içinde küçük bir kız çocuğunun cesedini daha buldu.

Yapılan soruşturmada, 16 yaşındaki Ukraynalı bir genç, olay yerine gelerek suça karıştığını itiraf etti. Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Yetkililer, gençle ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Polis, öldürülen kadının Dorsten-Holsterhausen'de yaşayan 32 yaşındaki Ukraynalı bir anne, çocuğun ise 1 yaş 7 aylık kızı olduğunu doğruladı. Cesetler üzerinde yapılan incelemelerde, küçük kızın kafasının ezildiği tespit edildi. Savcılık, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağını duyurdu.

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Bölge sakinleri, cumartesi gecesi saat 22.30 sıralarında ıssız bir bankta bir kadın ve çocuk gördüklerini ifade etti. Aynı saatlerde köpeğini gezdiren bir başka tanık, kendisinden sigara isteyen bir erkekle karşılaştığını söyledi. Cinayet masası, bu tanık ifadelerini değerlendiriyor.

İlginç bir detay ise, aynı bölgede 3 gün önce bir anne ve çocuğa daha saldırı düzenlenmiş olması. 40 yaşındaki bir kadın ve 1 yaşındaki çocuğu, siyah bir BMW X6'dan inen bir çift tarafından itilerek düşürülmüş ve kadının küpeleri çalınmıştı. Polis, bu olayla cinayet arasında bir bağ olup olmadığını araştırıyor.

Polis, olay yerinde uzun süren incelemeler yaptı ve deliller topladı. Cinayet masası, halktan gelen ihbarları da değerlendiriyor.

Ukraynalı anne ve küçük kızının neden gece saatlerinde ormanlık alanda olduğu ve katilin motive henüz bilinmiyor.