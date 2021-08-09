Anne ile iki çocuğuna son görev

Balıkesir OSB Çevre Yolu’ndaki kazada yaşamını yitiren anne Sevim Kızılırmak (52), çocukları Melissa Kızılırmak (21) ve Ozan Ahmet Kızılırmak’ın (17) cenazeleri, yakınları tarafından Körfez Mezarlık Morgundan alınarak Esentepe Camisi’ne getirildi. Kazayı duyarak Fransa’dan Türkiye’ye giden baba Selahattin Kızılırmak ve oğlu Mikail Kızılırmak, burada taziyeleri kabul etti. Anne ve çocuklarının cenazesi, kılınan namazın ardından İlimtepe Belen Mezarlığı’nda defnedildi. Törene, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Kızılırmak ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Ailenin yaz tatilini geçirmek için geçen hafta Türkiye’ye gittikleri, Melissa ve Ozan Ahmet Kızılırmak’ın Fransa’da üniversitede öğrenim gördükleri öğrenildi. Melissa Kızılırmak’ın Arap uyruklu kız arkadaşının da tatil için Türkiye’ye gittiği ve aynı kazada yaralandığı belirtildi. Sevim Kızılırmak, Melissa Kızılırmak, Ozan Ahmet Kızılırmak (soldan sağa)