Anne değil işkenceci! Öz kızını neşterle kesip, bıçaklamış!

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20 yaşındaki Josefine R., mahkemede yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı ve “Annem beni süpürge sapıyla döverdi ve sırtımı neşterle keserdi. Hep aynı sandalyeye eğilmem gerekiyordu, sonra bıçaklamaya başlardı. Bunun ne zaman başladığını tam olarak hatırlamıyorum, sanırım 13 yaşındaydım” dedi. Josefine, ne kadar çok bağırırsa annesinin o kadar sert vurduğunu söyleyerek, “Bu yüzden acıyı sessizce çekmeye çalıştım” diye konuştu.

ÖLÜM ÜZERİNE KİTAP YAZMIŞ

Sanık anne Anja R. ise mahkemede şapkasıyla oturdu ve tüm suçlamaları reddetti. Ölüm üzerine bir kitap yazan sanığın, duruşma boyunca gülümsemesi ise dikkat çekti. Josefine, annesinin neden bu kadar şiddet uyguladığını sorusuna, “Annem beni sıkıcı bulduğunu söylerdi. Kız kardeşim Nina onun gözdesiydi” dedi. Josefine’nin erkek kardeşi Marco’nun da 1991 yılında annesinin şiddeti nedeniyle aileden alındığı belirtildi.

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BU BİR KARARTMA GİRİŞİMİ

Mahkemede dikkat çeken bir diğer detay ise Josefine’nin üvey kardeşi Nina’nın ifadesi oldu. Nina, hakimin sorusu üzerine annesiyle mahkeme öncesi konuşmadığını iddia etti. Ancak hakim, Nina’dan telefonunu ve annesiyle olan WhatsApp yazışmalarını göstermesini istedi. Yapılan incelemede, sanığın kızı Nina’ya gönderdiği bir mesajda, “Ailede hiç şiddet olmadı, hiç bağırılmadı, hiç dövülmedi ve biz çocuklar her gün temiz havadaydık” diye telkinde bulunduğu ortaya çıktı. Bu duruma öfkelenen hakim, “Bu bir karartma girişimidir!” diye tepki gösterdi.

‘PSİKOLOJİK YARDIMA İHTİYACIM VAR’

Josefine, 16 yaşındayken bir gün morarmış bir gözle işe gittiğinde durumu patronuna anlattığını ve birlikte polise gittiklerini söyledi. Annesi hakkında ne düşündüğü sorulduğunda ise, “Psikolojik yardıma ihtiyacım var. Annemi gördüğümde korkuyorum. Bir kez evimin önünde belirdi ve iş yerime de geldi” dedi. Ancak Josefine, annesinden intikam almak gibi bir düşüncesi olmadığını belirterek, “Çünkü ben ondan daha iyi bir insanım” dedi.