Anne-baba öldü, bebek ve sürücü ağır yaralı
Almanya’nın Rendsburg yakınlarında meydana gelen korkunç kazada iki kişi yaşamını yitirdi. Biri bebek, iki kişi de ağır yaralandı. Ölenlerin bir yaşındaki bebeğin 21 yaşındaki babasıyla 23 yaşındaki annesi olduğu sanılıyor.
HENÜZ nedeni belirlenemeyen kazada, karşı yönde gelen iki otomobil çarpıştı. Otomobillerden birinde bulunan 21 yaşındaki sürücü ile 23 yaşındaki kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı otomobilde bulunan bir yaşındaki bebekle diğer otomobilin 46 yaşındaki sürücüsü ise ağır yaraladı. İki yaralı Kiel kentindeki hastanede tedavi altına alındı. Savcı kazanın nedenini araştırmak için soruşturma başlattı.
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