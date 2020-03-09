Anne-baba öldü, bebek ve sürücü ağır yaralı

HENÜZ nedeni belirlenemeyen kazada, karşı yönde gelen iki otomobil çarpıştı. Otomobillerden birinde bulunan 21 yaşındaki sürücü ile 23 yaşındaki kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı otomobilde bulunan bir yaşındaki bebekle diğer otomobilin 46 yaşındaki sürücüsü ise ağır yaraladı. İki yaralı Kiel kentindeki hastanede tedavi altına alındı. Savcı kazanın nedenini araştırmak için soruşturma başlattı.