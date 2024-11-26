Annalena Baerbock ve eşi Daniel Holefleisch boşanıyor!

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ÇİFT, birlikte yaptıkları açıklamada, “Uzun bir süreç sonunda artık bir çift olmamaya karar verdik” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Bild ve Alman Basın Ajansı (dpa) tarafından kamuoyuna duyuruldu. Çift, “Olası spekülasyonları önlemek adına belirtmek isteriz ki hayatımızda yeni bir partner yok” diyerek, dedikodulara son noktayı koydu. 2007 yılının Ağustos ayında dünya evine giren Baerbock ve Holefleisch, 9 ve 13 yaşlarında iki kız çocuğuna sahip. Çift, aile bağlarının önemine vurgu yaparak, “Birbirimiz için her zaman anlam taşıyan birer ebeveyn olarak kalacağız ve çocuklarımızın hayatında birlikte var olmaya devam edeceğiz” dedi.

BİRLİKTE YAŞAYACAKLAR

Çocuklarının huzurlu ve sevgi dolu bir ortamda büyümelerini sağlamak için aynı evde yaşamayı sürdüreceklerini ifade ettiler. Baerbock ve Holefleisch, “Özellikle çocuklarımızın iyiliği için, ailemizin mahremiyetine saygı gösterilmesini rica ediyoruz” açıklamasında bulunarak, bu konuyla ilgili başka bir yorum yapmayacaklarını söyledi. Yeşiller Partisi’nde uzun yıllar görev yapan Daniel Holefleisch, 2021’deki Federal Meclis seçimlerinden sonra Deutsche Post DHL’deki işini bırakmış ve eşinin kariyerine destek olmak için danışmanlık yapmaya başlamıştı. Çift, sonbahar tatilini çocuklarıyla birlikte geçirdi. Annalena Baerbock 15 Aralık 1980 tarihinde Hannover’de doğdu. Aralık 2021’den bu yana Olaf Scholz hükümetinde Federal Dışişleri Bakanı olarak görev yapıyor.