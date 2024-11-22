Anlaşamazsak 1 Aralık'ta grevler başlar

BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2024 11:43
Volkswagen’de (VW) yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin üçüncü turu sonuçsuz kalırken, çalışanlar şirketin tasarruf planlarına karşı tepkilerini protestolarla dile getirdi.
WOLFSBURG’daki görüşmeler öncesinde, Almanya genelindeki 10 VW
fabrikasından gelen 7 binden fazla çalışan, tasarruf önlemlerine karşı gösteri düzenledi. Ellerinde “Gelecek, değil tasfiye” ve “Tüm fabrikalar açık kalmalı” yazılı pankartlar taşıyan işçiler, iş bırakma eylemlerine hazır olduklarını haykırdı. Görüşmelerin ardından IG Metall sendikasının müzakerecisi Thorsten Gröger
, tarafların henüz bir çözüme ulaşamadığını belirtti. Ancak, görüşmelerin başarısız olmadığını söyleyen Gröger, 9 Aralık’ta yeni bir müzakere turu yapılacağını ifade etti. Yine de taraflar arasındaki fikir ayrılıklarının hâlâ büyük olduğunu vurgulayan Gröger, VW’nin işten çıkarmalar ve fabrika kapatmalar gibi seçenekleri masadan kaldırmamasının çalışanlar üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi. VW’nin mevcut tasarruf planlarını değiştirmemesi halinde 1 Aralık’ta başlayacak uyarı grevleriyle şirkete baskı yapacaklarını duyuran Gröger, “Gerekirse, Almanya’nın on yıllardır görmediği büyüklükte bir iş bırakma eylemi yaşanacak” dedi.
ALTERNATİF TASARRUF PLANI
Toplu sözleşme görüşmelerinde, IG Metall ve VW İşçi Temsilciliği tarafından önerilen alternatif bir tasarruf planı da masaya yatırıldı. Bu plana göre, işten çıkarmalar ve fabrika kapatmalar olmadan 1.5 milyar Euro tasarruf sağlanması öngörülüyor. IG Metall, ücret artışlarının 2025 ve 2026 yıllarında bir fona aktarılmasını ve bu fonun esnek çalışma saatlerinin kısaltılması için kullanılmasını öneriyor. Buna karşılık, şirketten iş güvencesi ve fabrika kapatmaların tamamen iptal edilmesini talep ediyor. VW yönetimi ise sektör standartlarının üzerinde olan maaşların yüzde 10 oranında azaltılmasını ve herhangi bir ücret artışının yapılmamasını talep ediyor. Şirket, çekirdek markasının zayıf kârlılık oranını düzeltmek için maliyetleri düşürmek ve 2026’ya kadar karlılık oranını yüzde 6.5’e çıkarmak istiyor. Bu hedefin, özellikle yeni elektrikli modeller gibi büyük yatırımları finanse etmek için gerekli olduğu belirtiliyor.