‘Anlamsız ve kabul edilemez, Türkiye yüksek riskli bölge statüsünden çıkarılsın!

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KISA bir süre önce Türkiye ziyareti sırasında çeşitli temaslarda bulunan Fiebig, Türkiye’deki insidans değerinin karşılaştırılabilir diğer ülkelere kıyasla düşük olduğunu belirtirken, Türkiye’nin yüksek riskli bölge statüsünde tutulmasının “Artık anlamsız ve kabul edilemez“ olduğunu söyledi. Haber portalı Tagesschau’a konuşan Fiebig, özellikle 12 yaş altı çocukları bulunan ailelere tatilin kolaylaştırılmasını istedi. Aşı yaptırmayan çocukları bulunan aileler için karantina kuralının kaldırılması gerektiğini belirten Fiebeg, ailelerin üzerinde demokles kılıcı gibi duran karantina kuralı olmadan seyahat edebilmesinin önünün açılması gerektiğini kaydetti.

ERKEN REZERVASYONLAR YZÜDE 300 ARTTI

Öte yandan Türkiye’ye seyahat organize eden büyük tur operatörleri Türkiye’ye erken rezervasyonlardan memnun. Fiebig, Almanya’daki büyük tur operatörlerinin rezervasyonlar konusunda iyimser olduğunu açıkladı. Erken rezervasyonlarda Türkiye’ye bir önceki yıla göre yüzde 300 oranında artış olduğu kaydedildi.

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ESNEK TEKLİFLER İLGİYİ ARTIYOR

Fiebeg, “Batı ve Doğu Akdeniz’e yapılan rezervasyonlarda gözle görülür bir artış var. Türkiye’ye yapılan rezervasyonlar da bunu gösteriyor” diye konuştu. Türkiye’nin Alman tatilciler için oldukça cazip olması da rezervasyonlardaki artışın nedenleri arasında yer alıyor. Türkiye’deki erken dönem tatilin uygun fiyatlara sunulmasının yanı sıra korona nedeniyle ‘esnek teklifler’in yapılabilmesi ilgiyi artıyor. Buna göre birçok seyahat acentesi, tatile 14 gün kalıncaya kadar kişi başına 29 euro iptal ücreti karşılığında tatili iptal etme hakkı sunduğu belirtildi.