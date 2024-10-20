Anketlere göre yine ‘büyük koalisyon’ olacak

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KAMUOYU araştırma enstitüsü INSA tarafından yapılan son anketlere göre, Almanya’da bu hafta sonu genel seçim olsa, CDU/CSU yüzde 31, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) yüzde 19, SPD yüzde 16, Yeşiller yüzde 10, ‘Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin’ (BSW) yüzde 9, FDP yüzde 4, Sol Parti yüzde 3 oy alacak. Aynı kamuoyu yoklamasında Almanların yüzde 73’ünün SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümetinden de Şansölye Olaf Scholz’dan da memnun olmadığı belirlendi.

Sağ popülist AfD ile köklü partilerden hiçbiri ortaklık yapmayacaklarını ilan ettikleri için bu veriler ışığında en büyük olasılığın CDU/CSU ile SPD’nin yeniden ortaklık etmeleri olduğuna dikkat çekildi. Muhafazakâr kanadın küçük ortağı CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder’in Yeşiller’le de kesinlikle iş birliği yapmayacaklarını son dönemlerde defalarca yenilemesi nedeniyle de SPD’siz bir koalisyon hükümeti kurulmasının mümkün olmayacağına işaret edildi.