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Anketlere göre AfD yine oyunu artırdı

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#Almanya#Afd#AVRUPADAN HABERLER
Anketlere göre AfD yine oyunu artırdı
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2025 10:26

Almanya’da 23 Şubat’ta yapılan erken genel seçimlerden CDU/CSU’nun hemen ardından ikinci güçlü parti olarak çıkan sağ popülist Almanya için Alternatif’e (AfD) destek arttı.

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Haftalık Bild am Sonntag gazetesi adına INSA tarafından yapılan son kamuoyu yoklamasına göre Almanya’da bu hafta sonu genel seçim olsa, CDU/CSU yüzde 28, AfD yüzde 22, SPD yüzde 16, Yeşiller yüzde 11, Sol Parti yüzde 10, Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) yüzde 5 ve FDP yüzde 3 oy alacak. Bu veriler ışığında, CDU/CSU 192, AfD 151, SPD 110, Yeşiller 75, Sol Parti 68 ve BSW 34 milletvekili çıkaracak. 23 Şubat’ta yapılan seçimlerde CDU/CSU yüzde 28.5, AfD yüzde 20.8, SPD yüzde 16.4, Yeşiller yüzde 11.7, Sol Parti yüzde 8.7, BSW yüzde 4.9 ve FDP yüzde 4.3 oy almıştı. CDU/CSU 208, AfD 152, SPD 120, Yeşiller 85, Sol Parti 64 ve yüzde 5 barajından etkilenmeyen Schleswig-Holstein eyaletindeki Danimarkalı azınlığın oluşturduğu Güney Şilezya Seçmenler Birliği (SSW) 1 milletvekili çıkarmıştı.

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#Almanya#Afd#AVRUPADAN HABERLER

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