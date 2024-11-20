Anketler ‘Kazanamaz’ diyor

Haberin Devamı

ALMANYA’da genel seçimlerin 23 Şubat 2025’te yapılması öngörülüyor. Çoğu parti başbakan adayını açıkladı. SPD’de ise işler biraz karışık. SPD, Başbakan Olaf Scholz ile mi devam edecek yoksa Federal Savunma Bakanı Boris Pistorius mu aday olacak. Bu tartışma parti içinde krize yol açtı. SPD yönetimi Scholz’un başbakan adaylığını desteklerken, bazı milletvekilleri Pistorius’tan yana ağırlığını koydu. SPD Eş Başkanları Saskia Esken ile Lars Klingbeil, Genel Başkan Yardımcıları Anke Rehlinger, Hubertus Heil, Klare Geywitz, Serpil Midyatlı ve SPD Genel Sekreteri Matthias Miersch dün akşam bir araya gelerek ‘başbakan adayı tartışmalarını’ değerlendirdi. Ancak toplantıdan sonra bu konuda hiçbir açıklama yapılmadı.

‘BİRLİKTE, SPD VE BEN’

G20 Liderler Zirvesi’ne katıldığı için Brezilya’da bulunan ve başbakan adayı olacağını önceden ilan eden Şansölye Olaf Scholz, partililere dayanışma çağrısı yaptı, “Birlikte, SPD ve ben” diyerek seçimleri kazanacaklarını söyledi. 2021 yılında yapılan genel seçim öncesinde de kamuoyu yoklamalarına göre çoğunluğun kendisinin ve SPD’nin kazanmasını beklemediğini hatırlatan Scholz, “Ama seçimleri biz kazandık” dedi. Parti içi adaylık tartışmalarıyla ilgili olarak da “Bu çok normaldir. Biz, SPD ve ben, birlikte hareket ederek, kenetlenerek gelecek seçimi kazanacağız. Bu geçen sefer öyleydi, bu seçimde de öyle olacak” diye konuştu. Partisinin birlikte hareket ederek başbakan adayını belirleyeceğinden hiç şüphe duymadığını ifade eden Scholz, “Birlikte, SPD ve ben. 23 Şubat’ta yapılacak seçimi de kazanacağız” dedi.

Haberin Devamı

OYALANMADAN KARAR VERİLSİN

SPD eski Genel Başkanı Martin Schulz, zaman kaybetmeden başbakan adayının belirlemesini istedi. Schulz, ARD’de katıldığı bir açık oturumda, başbakan adayını partinin ilgili birimlerinin belirleyeceğini hatırlatırken, “Bu konuda karar hızlı verilmelidir. Şahsiyet tabii önemlidir. Ama bu aynı zamanda ülkemiz için de önemlidir” dedi. Partinin eski Genel Başkanları Sigmar Gabriel ile Franz Müntefering’in, Scholz karşıtı açıklamalarını da eleştiren Martin Schulz, “Daha önceki genel başkanların saha dışından olaya müdahale etmeleri ve başöğretmen edasıyla tavsiyelerde bulunmaları yersiz ve anlamsızdır” değerlendirmesinde bulundu.

Haberin Devamı

ANKETLERE GÖRE MERZ ÖNDE

INSA tarafından yapılan son kamuoyu yoklamasına göre, SPD Scholz’un yerine Pistorius’u başbakan adayı gösterirse, CDU/CSU’nun başbakan adayı Friedrich Merz’in işi biraz daha zorlaşıyor. Scholz’un aday gösterilmesi halinde ise Merz yüzde 32, Scholz yüzde 16, Yeşiller’in adayı Robert Habeck de yüzde 16 oy alıyor. Ancak SPD Boris Pistorius’u aday gösterirse, Merz yüzde 30, Habeck yüzde 13, Pistorius ise yüzde 27 oy alıyor.