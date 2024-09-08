Anketler dipte, Scholz umutlu

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DER Tagesspiegel gazetesine konuşan Başbakan Scholz, gelecek yıl yapılacak genel seçimlere yeniden başbakan adayı olarak katılacağını yineledi. Scholz, “SPD ve benim 2025 yılında seçmenden güçlü bir destek alarak gelecek hükümetin de lideri olacağımızdan eminim. Ben bir koşucuyum ve kondisyonum çok iyi. Buna ihtiyaç var” dedi. Koalisyon partilerinin Saksonya ve Thüringen eyaletlerinde geçen hafta sonu yapılan seçimlerde hezimete uğramalarına rağmen geleceğe umutla baktığını belirten Scholz, “Ayrıca ben kamuoyu yoklamalarını yorumlamaya uzun süredir son verdim. Kamuoyu yoklamalarına göre politika yapmak iyi bir fikir değildir. Kamuoyu yoklamalarında hiç şans tanınmadığı halde, ben siyasi yaşamımda bazı seçimleri de kazandım” diye konuştu. Bir dönemler genel başkanlığını da yaptığı SPD’de kendisinin yerine Almanya’nın ‘en sevilen politikacıları’ sıralamasında aylardır ilk sırada yer alan SPD’li Federal Savunma Bakanı Boris Pistorius’un başbakan adayı gösterilmesi yönünde sesler yükseldiğinin hatırlatılması üzerine de “Boris Pistorius da diğerleri gibi benim başbakan adayı olmamı istiyor. Ben de öyle düşünüyorum” dedi.

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YAPTIKLARIMIZ GÖRÜLMÜYOR

Scholz, koalisyon partileri arasında yaşanan iç sürtüşmelerin ön plana çıkarılması nedeniyle hükümetin sergilediği başarılı politikaların arka planda kaldığını da söyledi. Almanya’da medyanın bazen ölçülü davranmadığı eleştirisinde de bulunan Scholz, “Haberlerde hep sürtüşmeler ön plana çıkarıldığı için vatandaş alınan kararların arkasında neler yattığına dair yeterli bilgi sahibi olamıyor. Genelde kimin nasıl bir tutum sergilediği, kimin yanlış açıklamalarda bulunduğu, kimin dış görünümünün daha iyi olduğu ve kendisini daha iyi ifade ettiği gibi haberler ön plana çıkarılıyor. Vatandaşa kararların perde arkası iletilmiyor” dedi. Öte yandan Scholz, Almanya’da son dönemlerdeki kazancın yüzde 48’inin altına düşmeyecek miktarda emekli aylığı ödenmesini içeren emeklilik reformunun en kısa zamanda parlamentoda görüşülerek karara bağlanacağını da açıkladı. Yıllarca çalışan insanların emekliliklerinde insana yaraşır bir biçimde yaşama hakkı olduğunun altını çizdi.

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CDU/CSU YİNE ÖNDE

Seçim Araştırma Grubu tarafından yapılan son kamuoyu yoklamalarına göre, Almanya’da bu hafta sonu genel seçim olsa CDU/CSU yüzde 33, sağ popülist AfD yüzde 17, SPD yüzde 15, Yeşiller yüzde 11, BSW (Birlik Sahra Wagenknecht) yüzde 7, FDP yüzde 4 ve Sol Parti yüzde 4 oy alacak. Bu veriler ışığında hükümet partilerinin toplam oyları ana muhalefet CDU/CSU’nun oy oranının altında kalacak. Alman devlet televizyonu ZDF adına yapılan son kamuoyu yoklamasında Almanların yüzde 71’i SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümetinin çalışmalarından memnun olmadığını, sadece yüzde 25’i memnun olduğu belirtti. Şansölye Scholz’un çalışmalarından memnun olanların oranı yüzde 36’da kalırken, halkın yüzde 58’inin memnun olmadığı da kaydedildi.