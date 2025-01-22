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Anketler Büyük koalisyonu gösteriyor

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#ALMANYA#Koalisyon #AVRUPADAN HABERLER
Anketler Büyük koalisyonu gösteriyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2025 11:05

Almanya’da federal seçimlere bir ay kala, yapılan bir YouGov anketi siyasi partilerin oy oranlarındaki değişimleri gözler önüne serdi. Ankete göre Birlik Partilerinin (CDU/ CSU) oy oranı, geçen haftaya göre iki puan düşerek yüzde 28’e geriledi. Bu sırada SPD, bir puanlık artışla AfD ile birlikte yüzde 19’a yükselerek ikinci sırayı paylaşmaya başladı. Bu ankete göre Birlik Partileri’yle SPD arasında büyük koalisyon ihtimali daha da olası hale gelmeye başladı.

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SON günlerde entrika tartışmalarıyla gündemde olan Yeşiller Partisi YouGov anketinde yüzde 15’lik oranla 2024 yılının Nisan ayından bu yana en yüksek seviyesini yakaladı. Küçük partiler arasında BSW yüzde 6 ile Meclis’e girmeyi başarırken, FDP ve Sol Parti yüzde 4’te kalarak yüzde 5’lik barajın altında görünüyor. Bu sonuçlarla, CDU/CSU ile Yeşiller arasında bir koalisyon mümkün görünmüyor. Matematiksel olarak diğer koalisyon seçenekleri ise siyasi olarak gerçekçi bulunmuyor. Öte yandan anket sonuçları, Alman seçmenlerin yaklaşık üçte birinin henüz kararını vermediğini ortaya koyuyor. Ankete katılanların yüzde 30’u hala kime oy vereceklerine kesin olarak karar vermediğini belirtti.

KARARSIZLARIN ÇEŞİTLİ NEDENLERİ VAR
Kararsız seçmenlerin bu durumda olmasının çeşitli nedenleri var. Buna göre yüzde 79’u, hiçbir partinin kendilerini yeterince temsil etmediğini düşünüyor. Kararsız seçmenlerin yüzde 75’i, siyasi gelişmeleri biraz daha takip etmeyi planlıyor. Yüzde 70’i ise, yeterince bilgilendirilmediklerini ifade ediyor. Öte yandan, partilerin pozisyonlarının birbirine fazla benzediğini düşünenlerin oranı yüzde 40 iken, bu görüşe katılmayanların oranı yüzde 45. Anket verilerinin seçime kadar değişebileceği belirtiliyor. Bunun en önemli nedeninin ise seçmenlerin parti bağlılıklarının azalması gösterildi. Ayrıca, farklı anket şirketlerinin verileri karşılaştırıldığında Birlik Partileri yüzde 29-31, SPD’nin yüzde 16 ve AfD’nin yüzde 19-21.5 arasında oy oranlarına sahip olduğu görülüyor.

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#ALMANYA#Koalisyon #AVRUPADAN HABERLER

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