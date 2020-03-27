Ankara Anlaşması’nın temyiz duruşması, video bağlantısıyla yapıldı

ANKARA Anlaşması’ndan yararlanarak İngiltere’ye gelen Türkler tarafından oluşturulan ‘Türk İş İnsanları Birliği’nden yapılan yazılı açıklamada, duruşmaya tarafların evlerinden katıldığı bildirildi. İki gündür Kovid-19 salgınına karşı ‘kısmi sokağa çıkma kararı’ uygulanan ülkede, temyiz duruşması, video bağlantısı yöntemiyle görülen ilk duruşmalar arasına girdi. Öte yandan tarafların argümanlarını sunduğu duruşma tüm gün sürerken, karar çıkmadı. Mahkeme, karar tarihini de açıklamadı.

Ankara Anlaşması olarak bilinen Avrupa Topluluğu Ortaklık Anlaşması (ECAA) kapsamında vize alan Türkler, 16 Mart 2018’e kadar 4 yılı tamamladıktan sonra ücretsiz olarak süresiz oturum başvurusu yapabiliyordu. Bu tarihte yürürlüğe giren yeni kurallarla süresiz oturum için süre 5 yıla çıkarılırken, 2 bin 389 sterlin de başvuru ücreti getirilmişti. Yeni düzenlemeler, Ankara Anlaşması ile İngiltere’ye gelmiş yaklaşık 12 bin 500 Türk ile aile üyelerine de geriye dönük uygulanmaya başlamıştı. ‘Türk İş İnsanları Birliği’, İngiliz hükümetinin yaptığı değişikliklerin geriye doğru uygulanmasını yargıya taşımış, ancak Yüksek Mahkeme 2019 Mart’ta aldığı kararla davayı reddetmişti. Birlik, bunun üzerine kararı temyiz için başvuruda bulunmuş ve başvurusu kabul edilmişti. Türkiye, 1959’da o zamanki adıyla ‘Avrupa Ekonomik Topluluğuna’ başvurmuş, 1963’te de Türk vatandaşlarının topluluğa üye ülkelerde hizmet verebilmesi için vize almalarını sağlayan Ankara Anlaşması imzalanmıştı.