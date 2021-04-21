Anıl Özkan’ın yeni albüm heyecanı

ANIL Özkan yaptığı müzik tarzıyla ilgili, şunları söyledi: “Her kesimden insana dokunabilecek bir lirikal yapı var. Bunun yanı sıra yalnızca hiphop değil aynı zamanda trap, drill ve deep genrelarını da içerisinde barındırıyor. Çok fazla insana ulaşabilmesinde bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Spotify’da albümün ilk parçası olarak yayınladığımız Nacths Unterwegs çıktı ve 110 bini aşkın dinlenme aldı. Pandemi tüm dünyada hayatları değiştiren bir etki yarattı. Domino etkisiyle pek çok sektör zedelendi. Aynı şekilde müzik sektöründe de bunu görüyoruz. Konserler, etkinlikler ve çalışmalar iptal oldu ya da aksadı. Ama biz yeni albümün kayıtlarını Red Bull Music Studio Berlin’de alarak dinleyicilere bu süreci ne kadar verimli geçirdiğimizi kanıtlamak istiyoruz. Pandemi boyunca yeni albümün tüm parçalarını özenle seçip ürettik.”

ALBÜMÜN RUHUNU YANSITIYOR

Özkan, yeni albümü Streetlife için şöyle konuştu: “Albümün pandemi sürecine denk gelmesi halihazırda daha geniş kitlelere müzik servislerinden kolayca ulaşmamızı sağlayacak. Nachts Unterwegs çok kısa bir sürede listelere girdi. Hem Türkiye hem de Almanya için potansiyeli bize gösterdi. ‘Streetlife’ albümün ruhunu yansıtan bir parça olduğu için tüm müzikseverlere de o hissiyatı şimdiden yansıttı. Ayrıca bu albümün dışında da tekliler yayınlayarak Spotify, Amaozon Music ve Apple Music üzerinden dinleyicilere yepyeni işler sunmaya devam edeceğiz.”