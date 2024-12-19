Anayasa Mahkemesi’nin korunmasına onay!

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ALMANYA’da sağ popülist Almanya için Alternatif’in (AfD) sistematik olarak güçlenmesi nedeniyle tedirginlik artarken, Anayasa Mahkemesi’nin korunması için başkan ve üyelerin görev süresinin uzatılması ve görevden almaların ancak 2/3 çoğunluğun onayıyla mümkün olması için Anayasa’da gereken değişikliğin yapılması kabul edildi. 733 sandalyeli Federal Meclis’in bugünkü oturumda gizli yapılan oylamaya katılan milletvekillerinden 600’ü Anayasa’da değişikliğe onay verirken 69’u karşı çıktı. CDU/CSU, SPD, Yeşiller, FDP ve Sol Parti Anayasa’da gereken değişikliğin yapılmasına destek verdi. Yasal değişikliğin hayata geçirilmesi için Eyaletler Meclisi’nin de onayı gerekiyor. Ancak Eyaletler Meclisi’nde CDU/CSU ve SPD ağırlıklı olduğu için bu konuda herhangi bir sorun yaşanması beklenmiyor.