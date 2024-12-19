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Anayasa Mahkemesi’nin korunmasına onay!

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Anayasa#Federal Meclis
Anayasa Mahkemesi’nin korunmasına onay
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2024 15:06

733 sandalyeli Federal Meclis’te 600 milletvekili Anayasa Mahkemesi’nin korunması için Anayasa’da değişikliğe onay verdi.

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ALMANYA’da sağ popülist Almanya için Alternatif’in (AfD) sistematik olarak güçlenmesi nedeniyle tedirginlik artarken, Anayasa Mahkemesi’nin korunması için başkan ve üyelerin görev süresinin uzatılması ve görevden almaların ancak 2/3 çoğunluğun onayıyla mümkün olması için Anayasa’da gereken değişikliğin yapılması kabul edildi. 733 sandalyeli Federal Meclis’in bugünkü oturumda gizli yapılan oylamaya katılan milletvekillerinden 600’ü Anayasa’da değişikliğe onay verirken 69’u karşı çıktı. CDU/CSU, SPD, Yeşiller, FDP ve Sol Parti Anayasa’da gereken değişikliğin yapılmasına destek verdi. Yasal değişikliğin hayata geçirilmesi için Eyaletler Meclisi’nin de onayı gerekiyor. Ancak Eyaletler Meclisi’nde CDU/CSU ve SPD ağırlıklı olduğu için bu konuda herhangi bir sorun yaşanması beklenmiyor.

 

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#Almanya#Anayasa#Federal Meclis

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