Anayasa Mahkemesi son noktayı koydu: Oturumlar yasal!

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Federal Anayasa Mahkemesi, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) ile Sol Parti’nin, Almanya’da 23 Şubat’ta yeni genel seçimler yapıldığı halde, yeni koalisyon hükümetini kurmaya hazırlanan CDU/CSU ile SPD’nin borç freninin gevşetilmesi için eski milletvekillerinin katılımıyla gerçekleşen Federal Meclis oturumlarının iptali başvurularını geri çevirdi. Mahkeme, anayasada yeni seçilen milletvekillerinin seçimlerden en fazla 30 gün sonra Federal Meclis’te yapılacak ilk oturumla birlikte resmen göreve başlayacaklarının yer aldığına dikkat çekerek, “Yeni oturum yapılıncaya kadar eski Federal Meclis görevdedir. Yetki ve görevleri sınırlandırılamaz” şeklindeki kararını duyurdu.

YASAL DÜZENLEMELERE UYGUN

Merkezi Almanya’nın Karlsruhe kentinde bulunan Federal Anayasa Mahkemesi hem perşembe günü yapılan oturumda CDU/CSU ile SPD’nin hem Yeşiller’in hem de FDP’nin borç freniyle ilgili olarak sundukları yasa tasarılarının tartışıldığı hem de gelecek hafta salı günü oylama yapılacak olağanüstü oturumların yasal düzenlemelere uygun olduğuna karar verdi. Mahkeme, 20’nci yasama döneminin hâlâ geçerli olduğu görüşünü de vurguladı.



Federal Anayasa Mahkemesi’nin bu kararı üzerine gelecek hafta yapılacak oylamada Yeşiller’in de desteğiyle borç gevşetilmesine onay verilerek CDU/CSU ve SPD’nin yeni koalisyon hükümetini kurmalarının önündeki en büyük engelin kalkmış olacağına kesin gözüyle bakıldığı da belirtildi. 23 Şubat’taki seçimleri kazanan milletvekillerinin Federal Meclis’in 25 Mart’ta yapılacak oturumuyla resmen göreve başlayacakları da açıklandı. Bunun da 23 Mayıs 1949 tarihinde anayasanın kabulüyle resmen kurulan Almanya Federal Cumhuriyeti’nin tarihinde seçimlerden tam 30 gün sonra gerçekleşecek ilk yasama dönemi oturumu olacağı da belirtildi.