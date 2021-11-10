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HABERLERAvrupa Haberleri

Anayasa Mahkemesi, sağlık ruhsatı uygulamasını yaza kadar uzattı

#Fransa#Sağlık Ruhsatı Uygulaması#Avrupadan Haberler
Anayasa Mahkemesi, sağlık ruhsatı uygulamasını yaza kadar uzattı

Fransa’da Anayasa Mahkemesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ağustosta yürürlüğe giren sağlık ruhsatı uygulamasının 31 Temmuz 2022’ye kadar uzatılmasını onayladı.

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MAHKEME, sağlık ruhsatı uygulamasının uzatılmasını öngören yasa hakkındaki kararını açıkladı. Bu uygulamanın onaylandığı ve sağlığı koruma hedefi ile hak ve özgürlüklere saygı arasında ‘dengeli bir uzlaşma’ sağladığı kaydedilen açıklamada, yasa kapsamında ortaokul ile lise müdürlerinin, öğrencilerinin Kovid-19 aşısıyla ilgili bilgilerine erişmesine izin veren maddenin ‘özel hayata saygı hakkını orantısız ihlal ettiği’ gerekçesiyle kabul edilmediği belirtildi. Ulusal Mecliste 5 Kasım’da yapılan oylamada, sağlık ruhsatı uygulamasının 31 Temmuz 2022’ye kadar uzatılmasını öngören yasa tasarısı kabul edilmişti. Sağlık ruhsatı uygulaması, 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlar, restoran, kafeterya, sinema salonları ve müzeler gibi yerlere giriş için Kovid-19 aşılarının tamamlandığının belgelenmesini, son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunun gösterilmesini veya son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileşmiş olmayı kanıtlamayı gerektiriyor.

SAHTE AŞI BELGESİNE 75 BİN EURO CEZA
Yasa kapsamında sağlık alanında olağanüstü hal (OHAL) uygulaması da 31 Temmuz 2022’ye kadar uzatıldı. Hükümet, salgının gidişatının iyi olması halinde sağlık ruhsatı uygulamasına son verebilecek. Yasa kapsamında sahte aşı belgesi üretenlere verilen hapis cezası 5 yıla ve para cezası 75 bin euroya yükseltildi. Fransa’da 9 Ağustos’ta yürürlüğe giren Kovid-19 ile mücadele yasası, sağlık ruhsatı uygulamasının kullanımına 15 Kasım’a kadar izin veriyor. Meclis’te 5 Ekim’de oylanan yasayla uygulama 31 Temmuz 2022’ye kadar uzatılmış oldu. Yasa kapsamında bakımevleri ve hastane çalışanları ile itfaiyecilere Kovid-19 aşısı zorunluluğu getirilmişti. Yasa, ülke genelinde haftalarca cumartesi günleri yüz binlerce kişinin katılımıyla protesto edilmişti.

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#Fransa#Sağlık Ruhsatı Uygulaması#Avrupadan Haberler

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