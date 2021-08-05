Anayasa Mahkemesi, radyo ve TV harcını onayladı

BİLİNDİĞİ gibi bu yılın ocak ayından itibaren geçerli olacak şekilde 17.50 euroluk radyo ve televizyon harcına aylık 86 cent zam yapılması istenmiş ancak Saksonya-Anhalt eyaletinin geçen yıl aralık ayında veto etmesi nedeniyle zam toplanamamıştı. Saksonya Anhalt eyalet hükümetini oluşturan CDU, SPD ve Yeşiller, harca yönelik zam konusunda anlaşamadığı için eyalet parlamentosunda harç artışına onay verilmemişti. Bunun üzerine ARD ve ZDF ile Deutschlandradio, Federal Anayasa Mahkemesi’ne giderek itirazda bulunmuştu.

ÖNCE RAPOR HAZIRLANIYOR

Almanya’da televizyon ve radyo vergisine yapılacak zam üç aşamalı olarak belirleniyor. Buna göre ilk önce kurumlar ne kadar gelire ihtiyaç duyduklarını rapor ediyor. Ekonomi uzmanları, hukukçular, medya ve siyaset bilimcilerinden oluşan denetleme komisyonu kurumların taleplerini inceleyip tavsiye kararı veriyor. Komisyonun tavsiyesi ise daha sonra eyalet başbakanlarının onayına sunuluyor ve ardından eyalet parlamentosunda oylanıyor. Son zam belirlenmesinde kurumlar aylık 19.24 euro talep ederken komisyon 18.36 euroya artırılması yönünde tavsiyede bulunmuştu.