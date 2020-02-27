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Avrupa
İHA / Fotoğraflar: Arşiv
Haber Giriş: 27.02.2020 - 13:11,Son Güncelleme:/

Anayasa Mahkemesi itirazı reddetti

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Anayasa Mahkemesi itirazı reddetti
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Almanya’nın Hessen Eyaletinde hukuk alanında staj yapan kişilerin mahkemede yargıyı temsil pozisyonundaki görevlerde başörtüsü takma yasağına karşı Almanya Anayasa Mahkemesi’ne yapılan itiraz reddedildi.

FRANKFURT kentinde avukatlık eğitimi gören Fas kökenli bir kişinin itirazı sonrasında Anayasa Mahkemesi’ne taşınan davada, hukuk alanında eğitim gören kişilerin mahkemede yargıyı temsil eden pozisyonlarda başörtüsü takmalarının yasak olmasının yasalara uygun olduğu kararlaştırıldı. Mahkeme, hukukçuların ideolojik-dini açıdan tarafsız davranma yükümlülüğü çerçevesinde böyle bir karar verdiklerini açıkladı.
Hessen Eyaleti’nde hukuk eğitimi alan kişiler, eğitim süresi boyunca başörtüsü ile mahkeme salonlarına girip seyircilerin bulunduğu yerlerde oturabilirken, yargıçların bulunduğu yerlerde oturmaları ise yasaklanmıştı.

 

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