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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: Arşiv
Haber Giriş: 17.07.2020 - 14:09,Son Güncelleme:

Anayasa Mahkemesi, düzeltmeye de düzeltme istedi

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Anayasa Mahkemesi, düzeltmeye de düzeltme istedi
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Almanya Anayasa Mahkemesi, polis, asayiş şubesi ve istihbaratın suçları aydınlatma ve terör saldırılarını önleme gerekçesiyle kişinin telefon ve internet verileri üzerine bilgi almasına izin veren yasayı anayasaya aykırı buldu.

ANAYASA Mahkemesi, bunun kişinin bilgi edinme ve iletişim gizliliği haklarının ihlali olduğu sonucuna vardı. Anayasa yargıçları kişisel veri envanteri üzerine bilgi almanın anayasaya uygun olduğunu, ancak bunun için somut bir tehlike veya suç şüphesinin gerekli olduğuna işaret etti. Almanya’da polis, asayiş şubesi ve istihbarat bir suç olayını aydınlatmak veya bir terör saldırısını önlemek amacıyla şüpheli kişinin özel bilgilerine girerek bunlardan yararlanabiliyor. Güvenlik birimleri telefon şirketleri veya internet platformlarından şüphelinin ismi, adresi, doğum tarihi ve IP adreslerini sorabiliyor. Anayasa Mahkemesi, yasayı, 2012’de aldığı kararında da anayasaya aykırı bularak yeniden düzenlenmesi gerektiğine hükmetmişti. Ancak yeni düzenlemeyi de anayasaya uygun bulmadı ve en geç 2021 yılı sonuna kadar düzeltilmesine hükmetti. Yasaya karşı iki dava açılmıştı.

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