Anayasa Mahkemesi de onu haksız buldu

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Karlsruhe’deki Federal Anayasa Mahkemesi, Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ağır hakaret içeren 24 dizelik şiirin 18 dizesini yasaklama kararının yerinde olduğuna hükmetti ve Böhmermann’ın itirazını geri çevirdi. Mahkeme, hiç kazanma şansı görülmediği için Böhmermann’ın itirazını dikkate almadı ve bir gerekçeye de gerek görmedi. Federal Anayasa Mahkemesi’nin itirazı dikkate almama kararı üzerine Jan Böhmermann için tüm hukuksal yollar kapandı. Komedyen Jan Böhmermann, Alman devlet televizyonu ZDF’te 31 Mart 2016 tarihinde yayınlanan ‘Neo Magazin Royale’ adlı programında, Türkiye’nin o dönemdeki Başbakanı Erdoğan’a ağır hakaretler içeren bir şiir okumuştu. Böhmermann, Erdoğan’ın avukatlarının devreye girmesi ve gelen yoğun tepkiler üzerine bunun düşünceyi ifade özgürlüğünde hicvin ayrı bir yönü olduğunu savunsa da, Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi söz konusu şiirin 18 dizesinin tekrar edilmesini yasaklamıştı.