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Avrupa
Murat TOSUN / BERLİN
Haber Giriş: 14.02.2021 - 13:10 |  Son Güncelleme:

ANATURDER Avrupa’da temsilcilik açtı

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ANATURDER Avrupa’da temsilcilik açtı
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Merkezi Ankara’da bulunan ve kısa adı ANATÜRDER olan, Anadolu-Türkistan İşadamları Derneği Avrupa’da temsilcilik açtı. Dernek Başkanı Ali Nayman Türkistan’da bulunan iş insanları ile Anadolu ve Avrupa’da bulunan iş insanları arasındaki sosyal, kültürel ve ticari ilişkileri güçlendirmek için Avrupa’da temsilcilik açtıklarını belirtti. Avrupa Temsilciliğine İlhan Baba atandı.

İLHAN Baba aynı zamanda Moğolistan’nın Çağatay Eyaleti’nin Almanya Ticari İlişkiler sorumluluğunu üstlendi. Dernek Başkanı Ali Nayman, yeni açılan temsilciliğin Avrupa ülkeleri ile Türki Cumhuriyetleri arasındaki ticari ilişkileri Almanya’daki ofisinden koordine edileceğini söyledi. Başkan Nayman, iş konularına göre yatırımda bulunulacak ülkelerdeki resmi, özel ve tüzel şahıslar ile yatırım yapacak olan girişimcileri bir araya getirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Bahse konu olan ülkelerde iş yapmak isteyen girişimcilerin işle ilgili sorularına cevaplar verip iş yapmalarına yönelik gerekli araştırmalar yapmak ve yatırımcılara işçi ile malzeme konusunda yardımcı olmak gibi konularda görev üstlendiklerini de vurguladı.

ANATURDER Avrupa’da temsilcilik açtı
İlhan Baba

ANATÜRDER Avrupa temsilciliğine atanan İlhan Baba da yaptığı açıklamada, Türk cumhuriyetlerinde bulunan iş insanları ile Anadolu ve Avrupa’da bulunan iş insanları arasındaki sosyo-kültürel ve ticari ilişkileri güçlendirmek için çaba sarf edeceğini belirtti. Baba, Avrupa’da yaşayan girişimcilerin, Türk cumhuriyetlerine yönelik yatırım konusunda info@ilhanbaba.de adresine mail ile başvurarak sorularını yöneltebileceğini kaydetti.

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